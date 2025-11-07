幫傅崐萁開路？國民黨團廢總召2年條款 網酸爆：傅近平誕生

政治中心／張尚辰報導

國民黨立法院黨團今（7）日決議，刪除總召得連任一次、任期最長兩年的規定，也代表現任總召傅崐萁可以繼續挑戰連任。對此，臉書粉專「孟買春秋」酸道，這樣的作法根本是在「效法習大大」，甚至還有網友留言「國共一家親」。

政治工作者周軒今日在臉書發文，指出立法院國民黨黨團在上午的黨團大會中，通過提案，刪除「總召連選得連任一次，任期最長兩年」的規定。且此案共有38位國民黨立委連署，任期到明年一月屆滿的現任總召傅崐萁，將可適用。

對此，「孟買春秋」轉發此篇貼文，酸說通過這樣的提案，根本是在「效法習大大」，貼文發出後，也有不少網友紛紛留言，「永遠的傅總召！賴士葆哭哭」、「國共一家親」、「傅近平誕生～文成武德，澤被蒼生，千秋萬世，一統江湖」、「跟中國共產黨的作法如出一轍」、「吃相真的有夠難看」。

