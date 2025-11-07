幫兇還是元兇？Meta年收「70億美金」詐騙廣告費 打詐態度偏消極

即時中心／林耿郁報導

臉書詐騙廣告不是新聞；但究竟Meta公司是不是最大幫兇？根據Meta內部估算，2024年度多達10%的營收，竟來自「詐騙與違禁商品」廣告，公司從這些廣告收取約16億美元（約新台幣496億元）費用。且旗下平台「每天」向全球用戶，推播高達150億則疑似詐騙廣告！

幫兇還是元兇？Meta旗下包括Facebook、Instagram與WhatsApp等社群平台，全球用戶超過30億人。

內部文件指，公司至少3年多，均未能有效阻止詐騙行為，大量廣告涉及假投資方案、非法線上賭博、偽藥與醫療詐欺，甚至假冒知名品牌與公眾人物的廣告，無時無刻在世界各地流竄，影響更多受害人。

關鍵內部資料曝光

路透社調查報導，Meta內部一份2024年底文件指出，僅「高風險詐騙廣告」每年就為Meta帶來約70億美元（約2,170億新台幣）的可觀收入。

除非系統判定某廣告商「95%確定涉詐」，Meta才會封鎖帳號；若介於「疑似詐騙」但未達封禁門檻，不僅該廣告不會下架，反而會「加收更高費用」，形同允許疑似詐騙者「花錢消災」。

另一方面，詐騙廣告點擊者將被推播更多詐騙：Meta廣告演算法，會依據興趣推薦廣告，導致點過詐騙廣告者，更容易遭推送詐騙資訊，如此循環、陷入深淵。

Meta公司安全團隊2025年5月估計，自家平台參與了美國境內高達三分之一的「成功詐騙」案件。

文件、說法自相矛盾

Meta發言人Andy Stone對此回應稱，路透社引用的文件「片面解讀」。

2024年所預估的10.1%詐騙營收比例「包含許多合法廣告」，真實詐騙數字「應更低」，但未透露所謂「更低」的真實數字是多少；僅強調過去18個月來，已將全球詐騙廣告用戶量減少58%，並於2025年移除逾1.34億則違規廣告內容。

然而文件顯示，Meta內部評估，即便遭政府罰款，預估最高僅10億美元（約310億新台幣），但相較詐騙廣告上看70億美金收入，顯屬「可取捨」項目。

由於獲利頗豐，導致Meta寧願在「面臨監管行動」時才加強一下管制、應付主管機關，而非主動加強審查詐騙資訊。

另一方面，Meta正加碼AI投資，2025年資本支出高達720億美元（約2.23兆新台幣）。創辦人祖克柏向投資人保證，廣告業務仍能提供收入支撐。

後續Meta將加強打詐力道？或者將繼續藉收詐騙廣告費「支撐收入」？只有時間能夠證明。

