幫入獄友人照顧2歲童卻施虐 男子判1年6月定讞

（中央社記者謝君臨台北11日電）葉姓男子因案入獄，將2歲兒子交給邱姓男子照顧，不料邱男竟涉嫌虐打男童，還讓他「搭拱橋」，導致全身多處傷痕。一審、二審均判邱男1年6月徒刑，最高法院日前駁回上訴定讞。

台北地檢署起訴指出，葉男因案入獄，妻子忙於工作，因此將2歲多的兒子委託邱男照料。邱男自民國112年11月1日至12月26日間，多次以「愛的小手」拍打男童手掌、腳掌、臀部，還要男童在浴室內以手腳著地撐起身體成拱橋狀，導致男童臉部撞擊地板額頭瘀傷。此外，男童身上另有多處不明傷痕。

根據起訴，幼兒園發現男童身上陸續出現多處瘀傷，送往台大醫院就醫，經台大醫院兒少保護醫療中心判斷有高度兒虐之虞，啟動檢警早期介入偵辦機制，檢警循線查出邱男涉案。北檢依妨害幼童發展等罪起訴邱男。

一審台北地方法院審理後，認定邱男故意對兒童犯傷害罪，處1年6月徒刑。案經上訴二審，由台灣高等法院審理，邱男抗辯他過往被父母管教的經驗，認為在危急中要讓小孩知道什麼事情不能做，才會出手管教小孩，沒有虐待。高院審理後認為，一審判決並無違反罪刑相當原則或平等原則，駁回上訴，維持原判。

全案上訴最高法院，最高法院審理後，認為判決並未違背法令，本月4日駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1150211