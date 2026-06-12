幫前夫還20億債務！大咖女星罹癌疑擴散淋巴 急切肺搶命病況曝光

記者蔡維歆／綜合報導

演員54歲女星李惠英（另譯為李慧英）1997年就以韓劇《初戀》拿下百想藝術大賞新人獎，還擁有《達子的春天》、《賢內助女王》等韓劇代表作，只是2021年她罹患肺癌，還因此切除肺部的一部分，還有其他後遺症跟併發症。如今終於迎來最後一次定期檢查，也讓她抒發：「我想重新變回大病一場之前的李惠英。」

李惠英曬出腫脹近照。（圖／翻攝自IG）

李惠英這幾天發布YouTube影片，聊到「抗癌第6年、追蹤檢查第5年」的心情。過去還年輕的時候，先是電視劇拍到深夜結束，之後就立刻趕去攝影棚進行電視購物，做完電視購物後又在清晨前往連續劇的片場。如此反覆生活，李惠英也知道自己在消耗身體，沒有按時吃三餐卻一直在吃甜食。而她1995年跟《認識的哥哥》班底李尙敏開始交往，2004年結婚，豈料李尙敏被騙去韓幣20億元（約新台幣4594萬元），夫妻倆陷入債務，2005年離婚對簿公堂。

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其實李惠英過去也曾在節目中提到，結婚10週年之際特別去接受健康檢查，未料被診斷出罹患早期肺癌，她選擇切除部分肺部而非化療，然而自此身體也變得虛弱。2023年錄製戀愛實境秀《恢復單身的人們》時，李惠英還曾突然全身無力、無法起身，只能趕緊叫救護車送醫，錄影一度中斷，2024年更因嚴重的膽結石問題而動刀。先前看來臉部就顯得相當腫脹的她似乎是淋巴又出問題，當時還曬出近照，引發外界擔憂。

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