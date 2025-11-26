幫助長者維持六力 國健署表揚醫事機構及衛生局

國民健康署為肯定全國各地衛生局及醫事機構在「長者內在能力檢測」(ICOPE)推動的努力與成果，特別在今天（26日）舉辦頒獎典禮，表揚投入第一線的績優單位與服務人員，共同守護長者的健康與尊嚴。

國健署參照世界衛生組織推動ICOPE，從110年起提供65歲以上民眾每年一次能力檢測，並串聯社區資源，協助長者維持身心機能。截至114年全國已有約35.5萬名65歲以上長者接受檢測，視力、聽力、行動力、認知、情緒、營養共六力中一項異常者有7.3萬人（20.6%）、兩項異常者2.5萬人（7.2%）、三項異常者9千人（2.6%），身體功能需再加強。

廣告 廣告

本次表揚的醫事機構，許多導入新的做法，並依檢測結果，提供個人化衛教或轉介社區據點，以延緩能力衰退。桃園市聖保祿醫院在iPad內建「成人預防保健暨慢性疾病防治資訊系統」，當場完成評估與建檔，縮短行政流程；彰化縣漢銘基督教醫院於門診區設置「ICOPE行動推車站」，並整合醫療、社區與服務計畫，減少長者往返次數；雲林縣雲林基督教醫院則成立健康管理中心，提供預防保健與長者評估一條龍服務。

基隆市安樂區衛生所製作淺顯易懂的教學影片與宣導單張，協助長者學習LINE@自我檢測工具，讓使用人數成長十倍以上。彰化縣十仁診所則由醫師親自示範下肢肌力運動，「手把手」教學，陪伴長輩建立運動好習慣，提高自我照護的能力與信心。

國健署表示，今年獲獎單位以創新、專業與溫暖的服務模式成功協助長者及早發現健康風險，呼籲更多醫療院所與在地社區共同加入ICOPE推動行列，打造更健康、安心的高齡生活環境。