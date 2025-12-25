幫友人還債卻只交一半 男遭債主擄走凌虐4小時

〔記者黃佳琳／高雄報導〕翁姓男子與王姓男子有汽車零件買賣糾紛，雙方談妥以20萬元和解，王拿14萬元委託陳姓友人代償，陳男赴約時卻只拿出一半，惹來翁男不快，將他擄至林園區某鐵皮屋凌虐4小時，警方獲報攻堅救出陳男，翁男被依妨害自由罪判刑1年3月。

判決指出，2023年11月20日晚上11點多，陳姓男子代表王姓男子出面處理債務問題，雙方約在左營區某洗車場碰面，陳男單身赴約，翁男則約了鄭姓、孫姓、紀姓、黃姓友人(4人另案審理)助陣；雙方抵達現場後，翁男得知陳只願意拿出7萬元出來還債時，當場火冒三丈，陪同討債的鄭男見陳男耍賴還疑似黑吃黑，直接拿起藍波刀朝他左肩砍去。

陳男左肩中刀後，交出自己的車鑰匙，由黃男開著他的車，把他壓往林園區某鐵皮工廠內；眾人到工廠後，由翁男先以電擊器電擊陳男，鄭男持藍色鐵棍敲打，迫使陳男配合進入上開鐵皮屋的小房間內，鄭男再向陳恫稱：「你的手是不是不要了」等語。

陳男在工廠被凌虐4小時後，全身是傷簽下貸款用途切結書、買賣委託書、保管條、汽機車過戶買賣讓渡同意書、切結書等文件，用以讓渡陳男名下的車輛，此時警方獲報到場攻堅救出陳男，鄭男見狀嗆聲：「如果是你報警，我一定把你活埋」。

翁男等人落網後坦承犯行，翁因未與陳男達成和解，被高雄地方法院法官依共同犯三人以上攜帶凶器犯私行拘禁罪判徒刑1年3月，鄭男4人部分因涉及非法持有刀械、加重私行拘禁、傷害、強制、恐嚇取財未遂罪及恐嚇等案件，由院方另行審結。

