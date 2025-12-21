幫友出頭「打錯人」引恐慌 新湖警澄清：非隨機

新竹發生兩起傷害案件，兩名男子開車恐嚇，拿棍棒痛毆別人。（圖／東森新聞）





如果是拿棍棒打人也具有危險性，昨天凌晨，新竹就發生兩起傷害案件，兩名男子開車恐嚇，拿棍棒痛毆別人，總共有3個人受傷，警方調查，兩起案件不是隨機攻擊，不過嫌犯疑似想尋仇，但是找錯人!

獲報有人在廟前鬧事，還有民眾受傷，救護車跟警方迅速抵達現場，不過嫌犯早就開車逃逸。

目擊民眾vs.記者：「他（警察）有來找他的凶器是什麼東西，好像是木棍吧，棒球的那種。」

警方在垃圾桶旁，找到一小截木棍，疑似就是犯案工具，立刻帶回去採證，事發就在新竹新豐鄉池府路，及紅樹林海邊，總共2件傷害案，造成三位民眾四肢瘀傷，頭部挫傷，沒有生命危險，傷者表示他們只是到海邊散心，跟朋友聊天，完全不認識凶手，彼此之間更沒有糾紛。

新湖分局副分局長陳伍龍：「經查係特定感情糾紛，引發的尋仇誤傷，並非隨機暴力事件，現場亦無查獲任何槍枝。」

警方不排除是嫌犯尋仇，但是找錯對象，目前已經鎖定作案車輛，以及可疑對象，積極調查依法究辦。

