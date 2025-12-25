幫友還錢「想殺價只給一半」左肩遭砍後擄走！關鐵皮屋「電擊+棍打4hrs」

一名男子被懷疑想「黑吃黑」吞錢，結果慘遭囚禁凌虐。示意圖／資料照

高雄一名男子受託處理友人的汽車零件買賣糾紛，帶著友人交付的現金來到約定地點，沒想到因交款金額不符，他在洗車場遭多名男子持刀威脅、強押至鐵皮屋，並遭電擊、鐵棍毆打長達4小時，還被迫簽署車輛讓渡文件，直到警方凌晨攻堅才被救出。高雄地方法院審理後，認定構成施暴團夥涉犯三人以上攜帶兇器私行拘禁罪，最終判處主嫌1年3月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書，這起案件起因於翁姓男子與王姓男子曾有汽車零件交易糾紛，雙方事後協議由王男支付20萬元作為和解金，而王男也備好原定交付的14萬元交由陳姓友人代為處理，雙方約好2023年12月10日晚間11時許在某洗車場交付款項。不料，陳男到場後竟表示只能交付7萬元，與原先約定金額不符，讓翁男的鄭姓好友聽到後心生不滿，懷疑陳男想要「黑吃黑」，當場和另3名友人要求陳男交出其車鑰匙。

鄭男眼見陳男拒絕後，隨即暴怒掏出藍波刀朝陳男左肩砍去，一行人也強行把陳男押上車，載往一處鐵皮屋，並在11日凌晨時分輪番對陳男施暴，翁男先是以電擊器多次電擊，鄭男則持鐵棍敲打，還出言恐嚇：「你的手是不是不要了？」在長達4小時的暴力威逼下，全身是傷的陳男已毫無反抗能力，最後依照指示，填寫切結書、買賣委託書、保管條、汽機車過戶讓渡同意書等文件，企圖車子讓渡作為保命手法。

高雄警方獲報後，在同日凌晨3時52分派員前往攻堅鐵皮屋，最終成功救出陳男，當場查扣電擊器、鐵棍、刀械、手機等物，並將翁男一行人以恐嚇取財未遂現行犯全部逮捕歸案，不過其中一名同夥趁警方攻堅時開車逃逸，直到2024年1月3日因另案通緝落網，警方才從其手機進一步釐清案情。

高雄地院審理後，認定翁男等人持電擊器、鐵棍等兇器，非法拘禁並毆打陳男，已構成3人以上攜帶兇器私行拘禁罪；另涉傷害及恐嚇取財未遂，依法從一重論罪。法官審酌翁男等人犯罪手段兇殘，嚴重侵害陳男人身自由與社會秩序，雖於審理中坦承犯行，但未與陳男和解，且有前科紀錄，最終依三人以上攜帶凶器犯私行拘禁罪判處翁男有期徒刑1年3月，全案仍可上訴；其餘共犯涉及妨害自由、非法持有刀械等罪嫌則另案審理中。



