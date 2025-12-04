幫叫起床竟慘遭重創！彰化翁「瀕臨死亡」兇嫌收押

重手傷人手段兇殘！彰化縣埔心鄉近日發生一起酒後重傷害案，有位男子去朋友家喝茫留宿，隔天朋友叫他起床催他離開，他竟持手掌大的鐵片重擊對方頭部，導致朋友重創昏迷不醒命危，這位男子目前也被收押。

李姓老翁目前還命危。（圖／中天新聞）

據溪湖分局的調查，事發在本月2日上午，嫌犯是45歲的李姓男子，他前1天晚上去69歲李姓老翁的家裡喝酒聊天，在場的還有61歲張姓女子，結果李男喝太醉直接睡在李姓老翁家。

案發現場。（圖／中天新聞）

隔天上午李姓老翁前去叫醒45歲李男，催他快離開，雙方因此吵了起來，李男竟隨手抄起一旁有手掌大小的鐵片，猛尻李姓老翁的頭部，當場讓對方倒地昏迷不醒，滿地都是鮮血，張女目擊全程嚇得連忙打119。

警方在現場採證勘驗。（圖／中天新聞）

警消趕抵將李姓老翁送彰化基督教醫院急救，院方表示，患者右側頭部硬膜下出血，手術後昏迷指數為6（正常值為15，3為最深度昏迷），另有雙側氣血胸，目前透過血液引流維持生命跡象，腹部也有穿刺傷，仍在加護病房密切觀察，依然有生命危險。

李姓老翁送醫搶救畫面。（圖／中天新聞）

案發當下也趕來的溪湖分局員警，當場將45歲李男逮捕，偵訊後火速他依涉犯殺人未遂罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，檢方複訊後認定「被告犯嫌重大且有逃亡之虞」向法院聲請羈押，在隔日上午被裁准，他也被送進看守所，但事發原因是否僅因為被催離開不爽導致，或是有其他夙怨，警方持續調查中。

疑似凶器。（圖／中天新聞）

