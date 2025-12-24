幫台灣抓破壞海底電纜嫌犯? 中國公安懸賞通緝2台人走私嫌犯

今年2月多哥籍「宏泰」貨輪疑似拖斷台澎第三海纜，海巡署押返安平港深入偵辦。 圖：擷自海巡署官網

[Newtalk新聞] 中國公安機關今日（24日）發佈懸賞通告，依法徵集台灣居民簡文昇、陳順進操控多哥籍「宏泰58號」等船隻，長期向大陸走私凍品違法犯罪線索。

今年 2 月，民進黨政府曾指「宏泰58號」誤損台海纜事件是大陸方面「蓄意破壞」，進行「灰色地帶襲擾」。

中國國務院台辦 ( 國台辦 ) 發言人彭慶恩今天表示，經公安機關偵查，台灣居民簡文昇、陳順進2人系走私慣犯，操控「宏泰58號」等船隻，長期向大陸走私凍品。目前公安機關已對該2人發出懸賞通告，希望兩岸同胞積極提供違法犯罪線索，有關方面將嚴格依法保護舉報人資訊和合法權益。

多哥籍貨輪「宏泰58」疑似故意破壞台澎第三海纜，海巡人員登船檢查。 圖：海巡署/提供

彭慶恩指出，今年 2 月發生的「宏泰58號」事件，實為簡、陳2人在操控「宏泰58號」船從事走私犯罪。國台辦指控，民進黨當局罔顧案件事實，惡意炒作大陸「灰色地帶襲擾」，企圖挑起兩岸對立對抗。

同日上午，中國山東省威海市公安局發佈懸賞通告表示，2025 年 6 月，該局在對劉某某等 7 名「宏泰58號」大陸船員偵查過程中，發現以台灣居民簡文昇、陳順進（2 人於 2014 年因涉嫌走私廢物罪被漳州海關緝私分局上網追逃）為首的走私犯罪團夥，操控多哥籍「宏泰58號」等多艘船隻，長期向大陸走私凍品。

威海市公安局表示，現依法對簡文昇、陳順進懸賞追捕，請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員。該局將視情給予 5 萬元至 25 萬元人民幣的獎勵。

