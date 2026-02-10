幫台灣觀眾叫屈？陸劇《太平年》台灣看不到 《環時》控「綠色鐵幕」

中國歷史劇《太平年》以五代十國為背景，原被視為冷門劇但播出後收視衝頂。翻攝微博@電視劇太平年



中國近日熱播歷史劇《太平年》以五代十國為背景，探尋刀兵亂世「何以致太平」課題，中共喉舌《環球時報》今天（2/10）刊出社評，指控台官方將兩岸文化交流污名為文化滲透，築起「綠色鐵幕」，使民眾無法觀賞本劇及《哪咤2》、《南京照相館》、《沈默的榮耀》等中國優秀作品。

《太平年》由白宇、周雨彤、朱亞文等主演，聚焦五代十國錢弘俶（錢俶）、柴榮和趙匡胤3人物故事，最初被視為冷門歷史正劇，不料開播後強勢走紅，豆瓣衝9.7分，成為2026年開年最強長劇。

中共喉舌《環球時報》今天（2/10）發文指出台灣社交媒體對《太平年》關注熱度攀升，「有台灣網友感慨，該劇所傳達的以天下蒼生為念、讓老百姓過上太平日子的理念很偉大，遺憾島內沒有電視台播放該劇，也不清楚今後是否敢引進。」更說這「敢」字道出兩岸文化交流被人為阻斷的辛酸。

文中指出《太平年》主角吳越文穆王之子錢弘俶，從不諳世事的貴族公子，經亂世凶年洗禮，逐漸理解太平的珍貴，並最終選擇「捨一家一姓之榮，保千萬生靈之安」、為蒼生「納土歸宋」，「這本質上是中華民族反對分裂、追求統一的強大歷史基因」。

《環時》社評指有台灣觀眾分享「看了《太平年》後，才發現原來我們和大陸有著這麽深的歷史淵源」接著話鋒一轉，稱本劇傳遞和平理念、彰顯華夏文脈，國際發行版圖覆蓋全球70餘國家地區，卻因台灣當局「築起人為壁壘，使台灣民眾無法正常欣賞，令人扼腕」。

該文更進一步指中國近年《哪咤2》、《南京照相館》、《沈默的榮耀》等影視作品都無緣登上台灣各播放平台，「成為兩岸文化交流中一道刺眼的裂痕」，指控我當局出於謀獨私利，築起「綠色鐵幕」，將兩岸文化交流污名化為文化滲透，對中國優質影視劇、文藝作品、數位內容層層設限、百般阻撓。

《環時》說中國對兩岸文化交流始終持積極態度，台灣如《周處除三害》等影視、文藝作品引進不受數量限制，是以台灣觀眾也應當能夠自由、便捷觀賞《太平年》等作品，稱這是台灣人「應有的文化權利，更是不可剝奪的民生訴求」。

社評文末說台灣觀眾對《太平年》的興趣與關注證明太平是人心所向，反映台灣人期盼過太平日子，呼籲台灣當局立即撤除文化藩籬，停止阻撓兩岸交流合作的政治操弄，讓《太平年》承載的太平願景照進兩岸關係的現實，讓兩岸民眾「共賞優秀文化作品、共溯民族歷史源流、共築美好未來的進程中，攜手創造屬於全體中國人的真正太平年景」。

