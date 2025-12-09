幫國家培養人才 120位企業家慨捐1.2億給台大醫學院

歲末年終傳出約120位企業家慷慨解囊捐款台大醫學院的溫馨事蹟，合計近1.2億元。募款活動召集人、和馨建設董事長陳建平今（9）日傍晚表示，這是朋友發起的活動，希望替國家培養醫學人才。有良好的研究能量，白色巨塔的醫療專業才能永續發展。

陳建平是高雄市前議長陳田錨之子，曾經擔任大眾銀行（已併入元大銀行）董事長。幕僚指出，陳建平去年生了一場大病，時任台大醫院院長吳明賢特別組了醫療團隊協助，所以，當朋友發起募款活動，希望每人負責66萬、連捐至少3年時，他因為不好意思向別人開口，自己就包了660萬元。

發起捐款的朋友跟陳建平說，台大醫院是全台醫療院所最後的後送醫院，台大醫學院是台大醫院的教育與研究基石，不過，醫學院的資源卻遠不如醫院，連電費都要靠台大醫院幫忙。台大醫學院需要經費營造好的環境來培養人才，陳建平相當認同朋友的理念，於是接受被大家拱為召集人，包含今年在內，要連續幫台大醫學院至少募款3年。

陳慧遊許生日願，募款踴躍超乎預期

陳建平並未說明友人是誰，但因捐款的企業家人數眾多，事情已經傳開。幾個人不約而同提到，這是壽險公會理事長陳慧遊今年4月許下的生日願望，希望號召101位、每人捐款66萬、合計6666萬，捐款台大醫學院，至少連續3年。沒想到在吳明賢的豐沛人脈，以及陳建平的熱情協助下，迄今已獲得大約120位企業界人士合計捐款將近1.2億元。

陳慧遊受訪時不願多談，僅低調表示，「我還是那句話，醫學院好，醫院會更好。連文彬、朱樹勳、陳定信、洪啟仁、謝博生、宋瑞樓...等令人仰望的前輩逐漸凋零之際，如何培養更多兼具醫術與醫德、繼續承載時代的白袍，是所有捐款人的殷殷期盼。」

吳明賢是國內腸胃科名醫，企業界友人滿天下，復華投信董事長杜俊雄聞訊後一口氣捐款2000萬、互助營造董事顏瓊姿與夫婿各捐250萬、日月光文教基金會捐264萬、何嘉仁美語捐200萬元、台新金控董事長吳東亮個人也捐150萬。

每人 66 萬連捐至少 3 年，涓滴成海洋

金融界亦積極響應，在每人負責66萬、連捐3年號召下，包括：達峰保經董事長侯宏達、普訊開發董事長柯文昌、漢誠財務管理董事長趙元旗、生華生技董事長胡定吾、京城銀行前副董事長蔡炅廷、全球人壽總經理馬君碩、台新人壽總經理戴朝暉、華南永昌證券董事許元禎、聯邦銀行董事長林鴻聯、泰安產險副董事長陳致遠...等等，以及陳慧遊本人，都以細水長流方式參與這項公益。

傳產與科技界方面，三商行、葡萄王、臺隆工業、力麒建設、四維航業、台灣航業、東元電機、金像電子、台灣三洋電機、頎邦科技，以及麥當勞公司全體董事、京城銀行前董事長戴誠志的夫人余美玲、宏匯董事長許崑泰、漢民科技董事長黃民奇、訊聯生技董事張文正...等等，亦同樣以每年66萬、連捐至少3年方式，協助台大醫學院培育人才。

