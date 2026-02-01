幫國民黨站台排除鍾小平、游淑慧？柯文哲：今天不講壞話

民眾黨前主席柯文哲被問到是否會幫國民黨鍾小平、游淑慧站台時表示，今天是競選總部成立，不說壞話。李政龍攝



民眾黨主席黃國昌今天（2/1）上午舉行競選總部開幕記者會，民眾黨前主席柯文哲、中廣前董事長趙少康出席。柯文哲昨（1/31）說，站台還是以民眾黨參選人為主，行有餘力才會幫國民黨參選人站台，對於是否會排除藍北市議員鍾小平、游淑慧？柯僅說「今天是黃國昌競選總部開幕的日子，今天都不講壞話」，黃、趙大笑拍手鼓掌。

柯文哲致詞表示，前天黃國昌還在立法院，奮戰到最後一秒鐘。今天早上整個這個競選總部就已經開幕了，表示說黃國昌是一個非常有效率的人，這也表示說民眾黨跟黃國昌一樣，做事都非常的認真。

柯文哲說，其實這個競選總部也就是民眾黨的一個縮影，台灣民眾黨本來就沒有什麼資源，特別是過去一整年，都在被清算當中。面對今年的選舉，只能用最精簡的人力、最有限的資源，然後做最大力量的發揮，希望在今年可以獲得一個最好的成績。

柯文哲指出，新北市是全台灣人口最多的行政區，有400萬人口。長年以來兩大黨就輪流執政，新北市的交通、居住環境，還是改變得太慢，新北如果要進步更快，就需要一個全新的政治人物，新北市需要黃國昌。

柯文哲認為，一個城市要快速的轉型，是沒有辦法用過去那種傳統的思維，或是傳統的包袱。黃國昌就是這樣的人，黃國昌當學者的時後，在中央、中央研究院當學者的時後，去幫小英寫這個十年政綱，當立法委員的時候，都可以看到他在立法院揭弊，當民眾黨當主席的時候，帶著民眾黨走過最困難的時刻，一步一步繼續成長。

柯文哲笑稱，看到剛才的那些照片，「其實我內心裡面，已經羨慕到嫉妒的程度」，這個表示黃國昌實在是太有毅力了，他可以花一年的時間去、去做這個健身的工作，實在是了不起，這個就看出黃國昌真正的性格，凡事非常的認真。

柯文哲說，請新北市民自己想一想，一個不圓滑、不討好民粹、不會花時間去搞social的政治人物，而願意把時間都用來解決問題，這不就是我們要的市長嗎？很多人會說，黃國昌太兇、都在咆哮，「但是我問你們，你們到底要什麼樣的政治人物？難道要鄉愿型的嗎？還是要一個做事認真的？」這是新北市民要去思考的。

他說，如果有一天，「你看到不公不義、看到擺爛、看到貪汙腐敗，難道你還要裝得很優雅，然後溫良恭儉讓，你要是這樣的人嗎？」所以要跟大家講，如果政治只剩下圓融，那麼最後倒楣的一定是人民。如果政治人物每一個都要當好人，那麼人民就不會有好日子過。

他強調，新北可以不一樣，只要你們選擇黃國昌。新北也一樣可以是一個開放政府、全民參與、公開透明的城市，新北市也可以是一個理性、務實、科學的城市。新北市也是一個講效率、講專業、講制度的城市，只要黃國昌當了新北市長，所有這一些都會實現。

柯文哲指出，他希望新北市民來這裡看一看，這個競選總部可以給很多市民朋友，一個全新的願景，讓大家看到這個城市可以如何的不一樣。請新北市民，給自己居住的城市一個改變的機會，請大家支持黃國昌。

