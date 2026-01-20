幫外送平台賺年終？老闆崩潰喊「飯捲一根淨利1元」 內行揭關鍵問題

生活中心／彭淇昀報導

不少店家為了多接觸客人、增加收入，選擇與外送平台合作，但實際收益卻未必如預期。一名雞蛋糕老闆近日公開平台撥款明細，指出完成14筆訂單、營業額共3715元，最後實際入帳卻只有750元，忍不住自嘲，「只能說，我到底在幹嘛？」貼文曝光後，引來大批餐飲業者共鳴，紛紛分享外送抽成帶來的苦水，也有行內人直指真正的關鍵。

不少苦主哀嘆，與平台合作根本是在幫平台賺年終。（示意圖／資料照）

這名業者在Threads上貼出對帳資料，顯示一週內接到14張訂單，營業額共3715元，扣除平台服務費、廣告費與其他雜項後，只剩750元，收入大幅縮水，讓他看到數字當場苦笑。

文章一出，不少業者紛紛直呼，「這個根本做身體健康的…賺的都給別人了」、「幫平台賺年終」、「做到身體健康的，錢都被抽走了」、「店家被抽，外送員被抽，客人也抽，平台還說沒賺錢，太厲害了」；還有人分享自身經驗，「我一個月平台只撥44元」、「看過結算金額是負的」、「少到懶得登入帳號去看」。

還有網友提到，曾和朋友合開飯捲店，外送利潤低到離譜，扣完成本後，「一根飯捲淨利只剩1塊錢」，連一個便當都買不起。也有人拿國外經驗對比，提到之前和朋友在韓國做外送時，因政府介入將平台抽成壓在2%到8%之間，營業額越低抽成越少，商家、外送員和消費者都能受益，整個市場才能正向運作。

不少內行人點出關鍵問題，多半出在「廣告費」，「把廣告關掉！那效益真的很差」、「平台會偷開廣告，要每個禮拜檢查」、。還有苦主分享慘痛經驗，「被偷開廣告，每個月多扣1000多，半年後才發現」。

