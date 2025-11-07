幫太子集團轉資產通風報信！管家凃又文交保30萬 檢方怒提抗告

檢方指王昱棠、辜淑雯等為集團核心幹部，涉嫌重大，法院裁准羈押禁見。（圖／報系資料照）

台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，查扣在台資產約新台幣45億元，拘提天旭科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯等25人。負責資產管理的台籍幹部凃又文雖遭聲押，法院卻裁定30萬元交保，北檢對此結果表示不滿，7日將提起抗告。

據《ETtoday新聞雲》報導，檢方指出，太子集團由主嫌陳志操控，長期進行跨國電信詐騙，並由中國籍親信李添在台設立洗錢據點。王昱棠負責開設人頭公司，辜淑雯則招募人員，李守禮與邱子恩協助處理李添的個人事務。凃又文則負責集團在台的重要不動產，包括和平大苑11戶豪宅的管理。

廣告 廣告

根據調查，美國檢方已對陳志提出起訴，但他與李添等人仍透過海外管道持續指揮資產轉移事宜。檢方掌握，天旭公司帳戶資金遭凃又文轉移至尼爾公司，疑似為避開查扣；同時，他也曾回報警方查抄情況，讓高層得以指示成員緊急移車、規避查扣。

檢察官認為王昱棠等5名台籍幹部涉案重大，且有勾串、滅證之虞，因此聲請羈押禁見。法院審理後，裁定羈押王昱棠、辜淑雯、李守禮與邱子恩4人，但凃又文獲准以30萬元交保，並於6日晚間在親友陪同下離開法院。

檢方強調，凃又文長期與集團高層保持聯繫，涉有協助脫產與遮掩行為，北檢對交保裁定提出異議，7日決定依法提起抗告，全案仍持續擴大偵辦中。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜

震驚！泰國惡母「直播性侵15歲兒子」 每月牟利1萬泰銖

太子集團幹部豪奢生活曝！每月百萬包養酒店妹 1年1次遊艇趴選妃