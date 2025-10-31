幫女兒買台積電「1股變1張」 手殘媽咬牙吞了 作家笑：烏龍富貴命





台股首選哪家好？不少投資人的第一選擇都是台積電，而台積電10月29日飛越1500大關，一度來到1520元新高。作家黃大米在臉書粉專分享，她的粉絲今年4月股市全部跌停的時候，想買1股的台積電，沒想到按到1張成交，只好咬牙湊錢買了，當時買的價格是850元，現在台積電已漲到1500元，等於這位粉絲賺了六十五萬，黃大米感嘆，「這真是烏龍富貴命」。

黃大米表示，這名粉絲描述，她在今年四月股市全部跌停那天，想說幫女兒買1股的台積電，立刻成交，就想有這好買嗎？於是點進去看對帳單，發現原來她按成1張，立刻打給營業員，想賣一張自己的股票，來填補這個烏龍。

不幸的是，她跟營業員敘述自己烏龍的過程，但營業員表示，說如果買成十張，他會打電話問，而且還不會成交，但一張就會成交，而且今天有幾萬張在排隊賣賣不掉，讓她只能存錢進去。她只能咬咬牙湊錢，最後就是女兒有了一張台積電，當時成交的價格是850元。

聽完粉絲的故事，黃大米說，目前台積電的價格是1500，等於這位粉絲賺了六十五萬。她感嘆，「這真是烏龍富貴命」。

