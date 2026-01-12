幫女兒買10張台積電！陳重銘曝「已賺逾1千萬」：英國留學都它買單

生活中心／許智超報導

知名網紅「不敗教主」陳重銘時常在臉書分享投資心法，日前則透露自己早在小女兒讀大學前，就替她規劃留學資金，並直接在女兒帳戶買進10張台積電股票，如今不只已大賺超過1100萬元，每季還能領到約5萬元股利，連出國學費都是「台積電買單」，貼文一出，也引發網友熱烈討論。

陳重銘在臉書粉專發文表示，「小女兒10張台積電，領到5萬元股利，應該夠她在英國生活費」。他說，凡事都要事先計畫，自己早在女兒讀大學時，就替她規劃留學方向，同時布局投資，「如今已經賺1100多萬，然後每季可以領5萬，出國學費都是台積電買單」。

對於投資觀念，陳重銘坦言，自己非科班出身，當過5年流浪教師，「最後只是一位高職教師，還是教機械的，會計學、投資學、經濟學，我通通沒學過」，但他認為投資股票的關鍵不在學歷，而是能否掌握重點。

陳重銘指出，第1是「趨勢」，AI產業蓬勃發展，半導體需求有增無減，技術最好的就是台積電，「獨霸全球，我當然買台積」；第2是「膽識」，有些人選擇透過0050間接持有台積電，卻忽略成分股中「有40幾家獲利跟報酬率都輸給台積電，結果是買進一堆拖油瓶」，不過他也自嘲膽識仍不足，「我自己的膽識一樣不足，不然我就會幫小女兒買100張，下次改進」。

第3則是「資金」，陳重銘直言，就算他想買100張，也要5000多萬，當時不一定拿得出來，現在雖然資金更多，但台積電股價也是當時的3倍，「我有膽識買嗎？這是一個好問題」。他也感嘆，投資其實是跟自己的戰爭，「沒膽就練膽、沒錢就去找錢，我不『耍廢』的，我努力逼自己成長」。至於台積電當然還是可以買，「重點是幾塊錢進場，將來的報酬率有多少」。

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「好羨慕，有這麼多張台積電」、「真的是需要一顆堅強的膽」、「有個會投資的爸爸太幸福了」、「10張嚇死人」、「女兒比較厲害，選對老爸」、「老師我有100張但不是台積電」、「投資真的要練膽」。

