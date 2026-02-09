幫女友慶生搞浪漫代價不斐 三重男碼頭放煙火下場曝

陳男施放煙火替女友慶生。翻攝畫面

新北市39歲陳姓男子上個月在三重忠孝碼頭施放煙火要替女友慶生，不料卻因煙火聲響引起警方注意，警員到現場盤查、勸導後，將相關事證移請相關單位裁處，若違規行為明確，恐將面臨3萬元以上、15萬元以下的罰鍰，只能說給女友一場浪漫慶生的代價不便宜。

1月25日晚間10點半，三重警分局警員巡邏時，聽聞煙火施放聲響，循線前往了解，發現陳男當時手上還拿著施放完的煙火，經詢問之後，得知陳男施放煙火是為了替女友慶生，經勸導與身分查驗後，將相關事證移請相關單位裁罰，依法可處3萬元至15萬元罰鍰。

結果煙火爆炸聲響引來警方。翻攝畫面_

不過這場浪漫煙火秀演變成收罰單的事件，剛好被其他網友全程目睹，還把過程拍下來上傳到社群平台，該網友PO文表示，「聲勢浩大的放完煙火後，警察在1分鐘內火速趕到，證據還拿在手上，賴也賴不掉。在車上全程目睹笑到肚子痛。」



