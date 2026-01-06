幫女子「打開心結」神壇前猥褻！廟祝辯：王母娘娘指示

社會中心／饒婉馨報導

北部一名廟祝趁著女信徒在神壇靜坐，竟謊稱自己受「王母娘娘」指示，要幫對方「打開心結」和「清理兩儀」，隨即將手伸進女子衣服內亂摸。男子事後被告還辯稱是受到磁場感應，完全沒有私心，但法官認為他利用宗教信仰傷害信徒，行徑相當惡毒，最後依強制猥褻罪判處10個月徒刑。





幫女信徒「打開心中的結」神壇前猥褻洩慾！廟祝：受王母娘娘指示要我幫忙

北部有一間廟宇內的廟祝謊稱受到神明指示，要幫助女信徒，卻趁機犯下一系列猥褻行為。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞）

根據判決指出，一名男子在北部某廟宇擔任廟祝，他於2024年8月初認識與男友前來參拜的女信徒，在廟祝與女子聊天過程中，男子多次試圖伸手觸摸其身體部位，隨後還邀她單獨前往神壇前靜坐，廟祝趁機隨著女子踏入殿前神壇區域，表示自己受到王母娘娘指示要幫女信徒「清理兩儀」、「打開心中的結」，接著把手伸進衣服內，做出一系列猥褻行為。女信徒事後才驚覺此舉異常，便前往警局對該廟祝提告。男子事後仍否認犯行，辯稱「王母娘娘的磁場打來要我幫助她把心中的結打開，我有將手伸入女信徒內衣內轉開「兩儀」，過程中雖有覺得行為不妥，但認為這是王母娘娘的指示，我並無男女思想等語之事實」，但證詞未被採信。

幫女信徒「打開心中的結」神壇前猥褻洩慾！廟祝：受王母娘娘指示要我幫忙

法官在審理過程中，認為廟祝舉動相當惡劣、情節重大。（圖／翻攝自 Google Maps）

法官審理後認為，廟祝理應體認其從事宗教活動，乃具有安定人心之神聖工作，而前來求助者，多為遭逢感情、健康、事業或其他人生挫折而感到徬徨無助的人，竟利用自己在信徒心中的地位，並假藉神明施法、清理兩儀之名義，對告訴人為起訴書「犯罪事實」所載之強制猥褻犯行，將敬仰並信任被告的女性信徒，視作個人發洩性慾的工具，造成篤信神明的告訴人對於自己堅定的信仰，產生懷疑與扭曲，是情節嚴重、很惡劣的行為。

儘管男子在審理過程中有改口認罪、有意和解，不過雙方所認知的賠償金額差距過大，至今尚未與女子達成調解；斟酌男子過程中利用受害者的信仰，編造「神明要施法」這種藉口來侵犯人家，認為此舉不只傷害了受害者，更嚴重破壞了宗教原本應該帶給人安心的力量，法官認為這種欺騙的手段非常惡毒，造成的損害也很嚴重。法官翻閱多項資料後，將他依強制猥褻罪，處10個月有期徒刑。

