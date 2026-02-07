幫妹子躲罰單！台南警界彭于晏同進摩鐵5小時 綠帽男氣拿「進出證據」檢舉揭內幕

被封為「警界彭于晏」的黃姓警員，被控逮住酒駕男後，下班竟私會對方女友。（翻攝自台南第二警分局）

台南市警局二分局一名被封為「警界彭于晏」的黃姓員警，去年6月值勤時，查獲一對雙載情侶酒駕，但黃員因對後座女子有好感，涉嫌包庇對方逃酒駕罰單，事後2人意外在旅館巧遇，還共同進入房間約5小時。據了解，全案因綠帽男友檢舉全案才曝光，由於黃員形象與工作能力優秀，因此一開始內部還以為是刻意設局。

黃員去年6月凌晨在台南中西區執行擴大臨檢，查獲廖男騎普通重型機車載石女，廖男酒測值0.49，依規定石女應連坐開罰6000元，不過黃男因對石女有好感，包庇對方逃酒駕罰單。石女離開派出所返旅館後，在旅館門口再度遇到剛退勤的黃員，2人遂共同進入房間閒聊至上午10點多，黃員才獨自離開旅館。

廣告

相關調查人員指出，廖男事發當時遭警所留置，不甘被取締，黃員到旅館與女友獨處，氣得拿出黃員進出旅館的畫面，以及石女的錄音向警方檢舉，但由於黃員工作能力表現亮眼，曾在1年內因取締酒駕、毒品獲得上千支嘉獎，被譽為「戰神」，起初內部調查以為是刻意設局，但事後進一步調查酒駕廖男與石女的背景後，未發現設局的跡象，且2人的工作背景單純。

全案由內部調查，再由督察單位接手，此案核心都在「黃員到底去石女房間做什麼？」但無論如何輪番訊問，黃員都稱是去廁所、聊天，後事後調查人員直球質問「是否與民眾有發生不當關係？要說實話讓長官放心」，並對外說明，以免後續再有檢舉，讓整體警察形象受損，黃員仍說法一致。內部也表示，黃員所作的調查筆錄都避開了「對價關係」，但黃員僅光是沒開石女罰單已涉及圖利罪。

然而，檢方深入追查後又發現，黃員除了包庇酒駕外，還拍攝廖男的身分證與酒測紀錄，傳給家人與友人A看，同年8月又翻拍另一件詐欺案的偵查報告給友人A當作談資，最終被檢方依違反貪污治罪條例、個資法及公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌提起公訴。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

