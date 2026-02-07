幫妹子躲罰單！台南警界彭于晏身分曝光 下班旅館巧遇「滑進房5小時」遭停職

黃姓員警涉嫌包庇心儀女子逃酒駕開罰。（翻攝畫面）

台南市警局二分局一名黃姓員警，去年6月值勤時，查獲一對雙載情侶酒駕，但黃員因對後座女子有好感，竟指示不知情況的同事僅對男子開罰，事後2人意外在旅館巧遇，還共同進入房間閒聊約5小時，如今黃警被起底原來是因外型帥氣被封為「警界彭于晏」。

據了解，黃員任職台南二分局、警專37期畢業，因高顏值被封為「警界彭于晏」，不過去年6月值勤時，查獲了一對雙載情侶酒駕，騎士廖姓男子酒精濃度達0.49毫克，後座石姓女子依法應被開罰6千元至1萬5千元，但黃員因對石女有好感，在派出所指示不知情的同事僅對廖男開罰，隱瞞石女違規事實，當日凌晨5時下班後，在中西區一處旅館門口巧遇投宿該旅館的石女，2人遂共同進入房間閒聊至上午10點多，黃員才獨自離開旅館。

廣告 廣告

直到台南警察局接獲檢舉，全案才得以曝光，警方除了立刻予以黃員停職處份、調查違法情況外，也針對石女補開罰單。

不過檢方深入追查後卻又發現，黃員除了包庇酒駕外，還拍攝廖男的身分證與酒測紀錄，傳給家人與友人A看，同年8月又翻拍另一件詐欺案的偵查報告給友人A當作談資，最終被檢方依違反貪污治罪條例、個資法及公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌提起公訴。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

看偷拍片驚「男主角是自己」崩潰千人線上圍觀 激戰遭針孔直播！女友身材慘遭意淫

劇情急轉彎！68歲看護顧30年翻身成繼母 8億人瑞點頭登記「關鍵原因」曝光

獨自升級繼母！68歲看護另聘人照顧人瑞 子女眾孫街頭搶人「她懷孕遭推擠急打安胎針」