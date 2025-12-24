幫孩子存第一桶金！藍白推「國民帳戶」 鄭麗文、黃國昌明合體開記者會

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將於明日共同召開記者會，推動「國民帳戶」政見。該政見主張，由政府在每位12歲以下孩童的帳戶中存入一筆5萬元基金，家長可提撥相對金額進行基金操作，待孩子年滿18歲後，即可領回人生的第一筆資本。國民黨文傳會主委吳宗憲今（24日）表示，相關內容將於明天的記者會上，由兩位主席親自公布，這項政策是對國家基礎建設的投資，孩子是國家的未來，希望能藉此減輕他們成年後的經濟壓力。

鄭麗文與黃國昌預計在明日的記者會上，正式共同宣布推動「國民帳戶」政策，內容包括由政府替每位12歲以下孩童帳戶注入5萬元基金，家長亦可依比例提撥資金進行基金操作，等孩子年滿18歲後，即可提領，作為人生起步的第一筆資本。

吳宗憲受訪時指出，美國與新加坡皆有類似制度，藍白雙方也有共識推出這樣的帳戶設計。相關細節將由兩位主席在明日記者會中對外說明。他表示，對於年輕家庭而言，無論是在提高生育率或是孩子的養育補助方面，這都是一項對國家未來的投資，期盼透過這樣的方式，減輕孩子成年後在繳學費等特定支出上的壓力，提供實質協助。

