幫孩領普發1萬大卡關！家長嘆「宣導不清」 財政部提醒5常見錯誤

普發現金登記入帳方式，今（5）日早上8點開跑，不過卻有不少爸媽相當納悶，因為登記一直失敗。事後才知道原來7歲以下小孩要由父母代領，應該要輸入代領人的身分證字號，也得依照代領人的身分證尾數來分流登記。另外還有輸入資料錯誤和可以直接入帳的特定對象，也會無法登記，提醒民眾多加注意。

普發現金登記入帳方式今日開跑。圖／台視新聞

今天開始普發一萬可以預先登記入帳，有家長想幫小孩登記，但進網頁輸入資料後卻顯示錯誤，讓爸媽一度好緊張，甚至還有家長試了不同組合都不行，還多次確認自己是不是跑錯網站，讓爸媽們霧煞煞，覺得宣導沒有到很清楚。

廣告 廣告

幫小朋友領取的話，身分證需填家長的。圖／台視新聞

原來是普發現金登記入帳有規定，7歲以下小孩一律由父母代領，因此身分證欄位和金融機構帳號都要填代領人的，只有健保卡是填小孩的，也就是說小朋友的登記，也需看父母的身分證尾數來分流登記，13歲以上必須入帳孩子帳戶，才是填寫小孩的身分證字號。

財政部提醒，其他容易登記失敗的情況還有填寫資料錯誤，或是特定對象可以直接入帳，就無法線上登記。而如果銀行資料還在驗證中則需要等待，最後不符合分流日的民眾也無法順利登記。

財政部提醒五大容易失敗狀況。圖／台視新聞

登記入帳週三上午8點開跑，截至下午4點，共有75萬7000多人完成登記，也記得認明普發現金官網，因為近來出現不少詐騙網站。就怕被騙走血汗錢，部分民眾不敢上網登記，想用ATM或到郵局領一萬現金，普發現金方式多元，睜大眼睛多看幾眼，才能開心領走小確幸。

台北／葉宣婕、王秋明 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

普發1萬登記開跑！ 嘉市議會拍板加碼3000

普發現金議題再掀戰火！簡舒培轟蔣萬安「雙標」 蔣駁：是妳搞混

普發萬元神助攻！百貨週年慶壓軸場催買氣 黃金.家電買氣熱