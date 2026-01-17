幫家人換房！他想將「50坪老公寓換30坪新大樓」 網搖頭：未必住得習慣

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

房價居高不下，許多家庭在面對老屋老化時，都會陷入究竟要「翻修」還是「換屋」的抉擇，尤其在台北市精華地段，舊公寓與新大樓的價差與坪數落差，更讓人難以取捨。近日，有網友發文表示，父母住在民生社區屋齡40多年的老公寓，考慮以接近的總價，換購附近新建的大樓，卻遲遲無法下定決心。

有網友考慮將「50坪老公寓換30坪新大樓」。（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「想幫家人換房子」為題發文指出，父母名下的公寓位於台北市民生社區，屋齡已超過40年，坪數約50多坪，格局為兩廳四房，每坪約90萬元，總價接近5000萬元。不過，隨著屋齡老化，室內牆面出現裂痕、發霉情形嚴重，還有管線堵塞、天花板遭蟲蛀等問題，若要全面翻修，勢必得投入大量時間與金錢，且施工期間父母也沒有其他地方可暫住。

原PO表示，近年民生社區周邊陸續有新建電梯大樓完工，新屋單坪價格約160萬元，三房產品坪數約30多坪，總價同樣落在5000多萬元。他也分析換屋的優缺點，新屋設備新穎、天花板較高、居住壓迫感較低，且坪數較小打掃起來也更輕鬆；但缺點則是公設比例偏高，實際可使用空間大幅縮水，自己返家時甚至得睡在客廳，讓他苦惱詢問網友們，「用差不多的價錢，把大的舊公寓換成小的新大樓，這樣真的划算嗎？」

貼文曝光後，引發不少網友討論，多數人認為關鍵還是在父母是否能接受空間縮水，「房子是你父母的，應該先問他們意見吧」、「你要先看兩老吧，你三房三十幾坪，扣掉公設，實際大概只有20初頭，你確定他們這樣換過去甘願嗎？」、「為什麼不乾脆你出錢重新整理裝修就好？老年人都習慣大空間了，可能會很不方便」、「要換房子可以但是還是要先問過父母，房子本身是拿來住的，所以住得開心才是最重要的」、「新的公寓要考慮管理費的問題」。

也有過來人分享自身經驗，坦言大坪數的便利性無法取代，「身為曾經住過大房子，現在只能住小房子的人，我很懷念大房子，修繕問題跟打掃方不方便不是重點，坪數大能放的東西多，也有空間走動，換成坪數小的，就是時時刻刻認知到因為自己窮，才只能住小房子，每天心中只有悲慘而已」、「新北室內18坪，台南一層28坪我家透天4層。超想回去的啦」。

