幫寵物犬貓絕育 新北市民、新北認養動物有補助

〔記者黃子暘／新北報導〕隨著2026年到來，有許多新制新福利也一併上路。新北市府動物保護防疫處長楊淑方提醒，寵物飼主別忘政府補助犬貓絕育申請，自今年元旦起，設籍新北市民眾或認養新北市動物之家犬貓者，帶犬貓至動保處合作動物醫院施作絕育手術並提出申請，公犬貓每隻補助600元，母犬貓每隻補助1200元，動物之家認養犬貓及流浪犬貓補助1000元(公)、2000元(母)。

動保處指出，近期接獲一起樹林區民眾拾獲法鬥犬的通報，飼主經通知仍未領回，且犬隻未完成絕育、1年內狂犬病疫苗注射，依「動物保護法」第5條第3項棄養犬隻裁處飼主3萬元，並以動保法第22條第3項未完成犬隻絕育裁處5萬元罰鍰以及「動物傳染病防治條例」第13條未定期施打狂犬病疫苗裁處3萬元罰鍰，總計裁處該飼主11萬元罰鍰，累計去年裁罰總計66件犬貓未完成絕育案件。

動保處說，民眾帶家中犬貓施作絕育手術，不僅可降低生殖系統方面疾病，也可降低攻擊性行為、人犬衝突等社會問題，也能達成控制流浪動物數量；根據農業部公布的每2年調查流浪犬隻數量，新北市自2022年遊蕩犬隻1萬920隻下降為9982隻，顯示絕育與飼主責任宣導下，抑制遊蕩犬數量呈穩定趨勢。

動保處提醒，申請絕育補助費用須符合絕育補助申請須知規定，須提供飼主身分證照片、寵物認證卡、完整術前術後照片、寵物登記證明書須載明犬隻狂犬病施打日期及犬牌號碼，詳細資訊可參考新北市動物絕育管理系統。

