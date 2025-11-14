幫小孩領普發1萬竟被鎖帳戶 2寶媽直呼擾民：騎車2小時跑銀行才解鎖

銀行帳戶被鎖示意圖。本報繪製



普發1萬陸續發放，但南投竹山的一名二寶媽日前在Threads上po文表示，普發金額下來後，台新銀行以資金流異常為由直接鎖帳戶，她痛罵「發什麼神經病，就我跟兩個小孩，異常什麼」。她透露，最後只好花2個多小時親自騎車跑銀行處理，原想上網登記圖方便，反成自找麻煩。

南投這名二寶媽幫自己和兩個未成年孩子上網登記普發1萬元，12日3萬元同時入帳，她不滿po文表示，前剛入帳就被銀行認定資金流異常而鎖帳戶，無法提領也無法轉帳。

原po質疑，被鎖的帳戶平時都有在使用，錢是行政院匯入的，銀行也都有註記，但還是被系統判定異常，家裡附近又沒有分行，她只好特地從南投騎車2小時到彰化的分行辦理，好不容易才解鎖可以使用，直呼「真的很麻煩，擾民」。

許多網友在貼文底下留言回應，有人調侃「AI判定政府是詐騙集團」、「發現到台新好多人被鎖 國家給的資金異常哈哈哈」、「我還想著會不會有人因為普發一萬被台新鎖，馬上就看到苦主！那我還是換別家登記好了」，也有人分享，自己上週也去銀行解釋5小時，「連繳交小孩保險都要問，都繳了六年以上了，現在才問？」

對此，銀行回覆，鎖定帳戶跟這次的普發作業沒有直接關連，不會因普發1萬元交易鎖定帳戶，會被鎖定多是因過去有其他風險因素而列管。

另外，金管會13日表示，已通令所有金融機構進行清查，若有發生提領或入帳普發1萬導致帳號被鎖的情事，一定要在最短時間內把相關現金返還民眾，要讓民眾順利領得到。

金管會主秘林志吉14日說，普發現金不會造成民眾帳戶凍結，應是有其他因素以致帳戶被控管；若帳戶被控管，民眾自己一定知道，在選擇登記入帳前應謹慎考量，應改由其他領取方式。

發稿時間10:27 更新時間18:07

