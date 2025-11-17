幫岳母慶生喝酒疑闖紅燈 遭車猛撞飛高重摔

彰化縣 / 綜合報導

彰化市一名42歲的李姓男子，陪妻子回娘家幫岳母慶生，喝了酒後出門穿越馬路，要去對面的超商買東西，男子疑似闖紅燈，被綠燈直行的車子撞上，當場騰空飛起，高過車頂又重摔倒地，目擊民眾看到撞擊瞬間，當場嚇到尖叫。

目擊民眾和駕駛，看到男子被轎車撞飛嚇到尖叫，撞擊力道相當大，男子被轎車撞上後，騰空飛起，高過車子的車頂後，又往馬路上重摔，目擊民眾說：「他走的步伐也好像沒有很快，我們就想說，他這樣等一下是不是會被車撞到。」目擊民眾說，當時經過綠燈路口，這名男子穿越馬路走路不穩，就怕他發生危險，下一秒就被車撞。

附近店家的監視器也拍到撞擊瞬間，撞擊當下，發出巨大聲響，路人都被嚇到，緊緊抱在一起，發生車禍的地點在彰化市彰南路上，15日晚上將近8點，開車的是52歲王姓女駕駛，她沒有酒駕，綠燈往前開的時候，就撞上穿越馬路的42歲李姓男子。

附近居民說：「女兒跟女婿回來慶生，應該是喝完酒去超商買東西，沒走斑馬線，就直接闖紅燈。」原來被撞的李姓男子，跟妻子回娘家幫岳母慶生，當時有喝酒，要去對面的超商買東西時，沒走斑馬線，直接穿越馬路涉嫌闖紅燈，走到這個大路口的時候，被轎車撞飛，傷勢不輕，還在加護病房治療中。

