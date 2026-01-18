（圖／本報系資料照）

台美關稅談判拍板，對台關稅15％、不疊加，同時台積電再多蓋5座晶圓廠，總計11座晶圓廠，投資金額上看5000億美元，約15兆台幣，未來晶片產能40％轉移至美國本土。卓榮泰稱讚談判團隊「打了漂亮的全壘打」，殊不知，忙到最後是把台積電推入火坑，再幫美國人數鈔票，不要忘了，還有1.25兆貢獻美國軍火商，賴政府又把悲劇當喜事辦，實在悲哀。

台積電赴美投資創下美國單一企業投資的最高紀錄，對川普而言是莫大榮耀，相對的，台灣政府無法保護自己的企業利益，就是莫大的恥辱，怎麼會是「打了漂亮的全壘打」？如果沒有台積電，美國人晶片業早已奄奄一息，根本賺不到也無緣分享晶片帶來的財富。

台積電根本不擔心關稅趴數，美企客戶的晶片價格，台積電有絕對競爭力，完全可以疊加美國關稅上去，由美企負擔，利基市場的「交易」由供需決定而非川普，真正壓力山大的是台積電的這群美國大客戶。台積電創辦人張忠謀不就曾經說過，「台積電去美國設廠，沒有競爭力」，不是嗎？

當初卓揆保證，台積電赴美設廠，先進製程不會去、研發中心不會去；後來改口說是「最」先進製程不會去，產能占比非常小。現在天價投資設11廠，產能40％轉移至美國。這樣完全失守原則和底線，敢說「打了漂亮的全壘打」？

台積電剛辦完法說，賴政府才敢宣布台美關稅談判結果，否則「推台積電進火坑，再幫美國人數鈔票」，小股東們若逼問魏哲家，恐怕場面就難看了。（作者為資深媒體人）