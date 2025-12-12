幫工人男友約3P砲！少女竟出賣閨密「左右夾擊脫褲」幫硬上 道歉後態度急轉：沒有看到

台中一名從事綁鋼筋工人的沈姓男子，與一名未成年女友，聯手將女方閨密約出來硬上。示意圖（翻攝自pakutaso）

台中一名從事綁鋼筋工人的沈姓男子，與一名未成年女友，聯手將女方閨密玟玟（化名）約出過夜，並趁對方睡覺時，合力脫去她的褲子，讓沈男性侵得逞。

據判決書指出，未成年少女與沈男交往期間，結識另一名閨密好友玟玟，並聯手將女方約出來台中大里一處住過夜，卻沒想到半夜，被安排睡在中間的玟玟，遭沈男襲胸抓乳，反抗後仍被脫去褲子、內褲性侵。

玟玟證稱，當時閨密一直「盧」自己過去睡，還沒睡著時發現自己睡在沈男跟閨密中間，一起把我的褲子脫掉，再遭沈男性侵，事後玟玟大哭打給友人協助報案，「閨密少女叫我穿衣服，跟我道歉，我不知道她會一起騙我，她說她在睡覺不知道。」玟玟表示，感覺是2人的力量一起動手，「閨密就躺在旁邊，不然會是誰？」不過，閨密則矢口否認協助脫褲，指房間很暗，並沒有看到沈男跟玟玟在做什麼。

全案審理時，法院認為沈男為工人，力量比一般人強大，因此難憑玟玟自身感覺之力量強度，就認定閨密有一同動手脫褲，另外即便玟玟與閨密對話紀錄曾出現「3P？」但未有後續，仍難以忍定閨密有積極參與性交行為，最終認定本件應是沈男單獨犯案，同時考量沈男與玟玟調解成立，依強制性交罪判處2年6月刑期。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

