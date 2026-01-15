幫年輕罹癌女性保留生育能力 高雄長庚完成首例「卵巢組織冷凍保存」

高雄長庚醫院今發表完成首例「卵巢組織冷凍保存」手術。（圖右1為高長院長藍國忠、圖中為生殖醫學科主任蘇鈺婷、圖左1為乳癌病患。圖：溫蘭魁攝）

高雄長庚醫院去年（2025年）底成功完成「卵巢組織冷凍保存」手術，為需要接受癌症治療的年輕女性保留將來可以生育的機會。癌症病患治療康復後，如果想要懷孕生子，可以把冷凍的卵巢組織「種回去」，長庚表示，根據國際統計，目前全球已經有上萬名的女性接受「卵巢組織冷凍保存」，超過300人把卵巢組織「種回去」，誕生了至少200名健康寶寶。（溫蘭魁報導）

高雄長庚醫院院長、同時也是生殖醫學專家藍國忠親自召開記者會。

接受「卵巢組織冷凍保存」的是一名罹患乳癌的37歲單身女性，她受訪表示，因為化療會導致停經，打停經針也很不舒服，「凍卵」一直打排卵針和將來懷孕取卵都很辛苦，且費用也不便宜，加上腫瘤成長速度有點快，於是在生殖醫學科醫師的建議下接受「卵巢組織冷凍保存」。

生殖醫學科主任蘇鈺婷說明「卵巢組織冷凍保存」手術：「卵巢其實它就很像一顆雞蛋，我們就是把上面那一層皮切下來，那層皮你不要看它很薄，它裡面就含有上千個卵子，我們在第一時間冰凍的時候，我們會把它分成很多管，到時候要『種』回去，我們可能大概就3到5條、5片的卵巢組織『種』回去。」

高雄長庚生殖醫學科主任蘇鈺婷說明「卵巢組織冷凍保存」手術。（圖：溫蘭魁攝）

蘇鈺婷醫師表示，切下來的卵巢組織有塊狀和長條型，以塊狀來說，是1公分X1公分X0.1公分，術後第6天就可以順利銜接癌症治療，將來，病患化療痊癒想懷孕，可以把冷凍的卵巢組織分批植回去，大約9成5的病患可以在4個月到9個月內恢復卵巢荷爾蒙功能，他們會先鼓勵自然懷孕，如果無法自然受孕，還是可以人工受孕。