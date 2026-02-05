幫庶民攤商拚經濟！彰化春節市集在永樂街熱鬧開市

幫庶民攤商拚經濟！彰化市「春節市集」，大年初一在永樂街熱鬧開市。（圖：李河錫攝）

農曆春節將到來，彰化市公所利用年假，在永樂商圈盛大舉辦「2026廟街鬧市、馬上有錢」春節市集；搭配鄰近文化資產、寺廟古蹟及在地巷弄小吃，從2月14日起、一連9天，規劃6大主題，邀集近140組吃喝玩樂在地攤商前來共襄盛舉，還有機會抽大獎，讓民眾買得盡興、吃得滿意、玩得開心。

位在彰化市民族路到永樂街商圈的「半線」舊城區，擁有多處傳統市場，以及開化寺、關帝廟、慶安宮、聖王廟、元清觀等古蹟寺廟群；原本就是農曆春節人潮鼎沸消費重鎮；彰化市長林世賢表示，為了幫眾多傳統庶民攤商，吸引更多遊客與消費群，將擴大舉辦「2026廟街鬧市、馬上有錢」春節市集系列活動；在春節長達9天年假期間，除規劃有上百攤的「春節市集」，活動範圍還擴及到小西商圈與高賓閣，並延續「臺灣設計展」超夯的各類活動，進駐彰化市各巷弄，推出「命理一條街、南門市場嘉年華、永樂街慶安宮廟口『那卡西』、民族路「闖關活動」以及和平路、小西商圈及高賓閣的『光雕秀』」等6大主題活動，邀請全民白天前來彰化走訪古蹟、前往各廟宇求平安，遊八卦山和天空步道，晚上則可以吃吃喝喝「踅夜市」，感受最具傳統過新年懷舊的喜氣氛圍。

不少急著進駐的攤商表示，彰化是「過年走春」首選城市，希望透過春節市集活動，不僅能帶動地方經濟與商圈發展，更希望讓市民與返鄉遊子在熟悉街道中，看見城市的改變與用心；誠摯邀請大家、春節期間走進彰化市各廟宇祈福、體驗巷弄文化、品嘗在地美食，一起感受彰化最有溫度、最有年味的春節市集，共迎一個「馬上有錢、好運連連」的新年。（李河錫報導）