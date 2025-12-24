幫弱勢學童一把！「敦親睦鄰」17年不間斷…鼓勵他們持續向學翻轉人生

記者陳弘逸／高雄報導

高雄國際航空站主任王郁珍（戴聖誕帽者）頒發獎助學金勉勵學童（圖／昇恒昌基金會提供）

聖誕節將至，財團法人昇恒昌基金會長年協助學童度過緊急難關，昨天（23日）在高雄國際機場舉辦「照亮星光．讓愛轉動」，邀鄰近航站的131名三所國小表現優良或受特殊教育關懷的家境弱勢學童參觀機場，並頒發每人2500元獎助學金，用行動支持學童。

參與活得動的學童中，其中一名，就讀中洲國小的「恩恩」因罹患水腦症，年幼歷經三次大型手術，儘管手術與病情讓學習進度落後，但她從不因此氣餒，以堅定學習精神，感動師生。

昇恆昌的志工引領學童參觀國際機場設施。（圖／昇恒昌基金會提供）

另名就讀華山國小的學童「小傑」把握每次學習機會，總以好成績回報獨撐家庭的母親，他感謝獎助學金能讓自己添購參考書並減輕家中負擔，這份愛心讓他期許自己未來有能力，也要幫助更多需要的人。

三所國小的校長都感謝基金會長期協助，讓學童得以安心就學，不因家庭境況失去平等學習機會，對校方及受獎學童而言是一份溫暖與堅持的力量。

昇恆昌免稅商店員工化身志工姊姊，跟小朋友進行有獎徵答活動。（圖／昇恒昌基金會提供）

昇恆昌自2009年起，敦親睦鄰獎助鄰近高雄機場的小港區華山、坪頂國小及旗津區中洲國小學童，即便新冠肺炎疫情期間經營不易仍不間斷，17年來累積頒發逾600萬元獎助學金、超過2000人次受惠；此外基金會也提供3所學校每年5萬元急難救助金，作為校方協助學童度過緊急難關的重要支持。

