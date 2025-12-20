幫弱勢青年走向國際！青年百億海外圓夢基金計畫 明年新增「圓夢助力方案」

〔記者林曉雲／台北報導〕今年進入尾聲，教育部今(20)日說明2026年教育新制，在青年百億海外圓夢基金計畫中，明年起新增「圓夢助力方案」，對象為15歲至未滿18歲青年，或現就讀公私立高中職但滿18歲之學生之低收、中低收入戶、偏鄉、原住民族或其他特殊境遇身份學生等，以協助資源較少的青年走向國際，第1梯次報名期間即起至今年12月31日，第2梯次報名期間明年2月23日至4月7日，執行時間為明年4月至12月。

此外，教育部明年元旦起也放寬「學海惜珠」申請資格，符合「教育部大專校院弱勢學生助學計畫」的助學金補助資格，或學生的父親或母親領有身心障礙證明，即可申請學海惜珠計畫，讓更多家庭經濟情況較為不利的學生擁有出國交換或實習的機會，站上國際舞台，勇敢追逐夢想；另推動青年生涯領航計畫，即起開始報名至明年2月28日截止，明年8月起正式執行。

另為配合敬軍優惠活動，大專校院學生校內住宿補貼計畫自明年2月1日起，將現役軍人子女之校內住宿補貼金額由每學期新台幣5000元提高至7000元。

為了因應台灣超高齡社會人口結構改變，教育部自115學年度(2026年8月起)將推動「30+無界大學試辦計畫」，協助30歲以上國民，以系統化及正規的學習管道更新知識與技能，發揮專長並提升再就業或社會參與能力。

教育部也說明「圖書館結合家庭教育試辦計畫」，以圖書館為核心，串聯學校、家庭教育中心及在地團體，推動跨世代共讀與家庭共學，即日起至明年12月，委請國立圖書館及地方政府辦理，整合資源，打造社區家庭教育推廣據點。

