幫張學友、張惠妹打造金曲！天王天后幕後推手消失5年 喜揭新身分

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

創作才子易桀齊蟄伏5年策動「行樂計畫」回歸樂壇，把做音樂當成創作初心、以大地為譜的他變身行腳音樂人，目標踏遍全球50座城市尋創作靈感邊走邊唱。

易桀齊曾為許多天王、天后打造金曲。（圖／走音佬音樂工作室提供）

曾寫下張學友〈好久不見〉、張惠妹〈知己〉、梁靜茹〈如果有一天〉等華語經典的創作才子易桀齊，闊別歌壇5年後以全新身分回歸，過去被稱為天王天后御用「金曲幕後推手」的他，搖身一變成「行腳音樂人」，將自身興趣「旅行」化為啟動全新音樂計畫的養分及概念核心，並以「行樂」二字為名，一語雙關地把『出走、旅行、創作、喜悅』巧妙融合，藉由旅行到每個城市的過程中的心情點滴及感悟化為創作靈感及旋律，在重新定義音樂與生活上的連結的同時，更期許自己能在邊走邊唱邊「作樂」的旅程中，重新找回那份對創作最單純的快樂及初心。

廣告 廣告

易桀齊新身分曝光，化身「行腳音樂人」。（圖／走音佬音樂工作室提供）

為了實踐這場音樂壯遊，易桀齊計畫在未來的3到5年內，踏足全世界 50 個性格迥異的城市，每一站將停留7至10天，以「行樂」方式深度感受當地城市人文的脈動，除了將旅途中的記憶化作一首首「城市主題曲」，更將親自操刀拍成 Music-Vlog，面對這項規模龐大的「行樂」企劃，無論時間和資金都必須投入大量成本，易桀齊直言：「這不是像過往那種『交音樂作業』快閃計畫，50 個城市深度探訪對我來說像是慢火細熬的音樂旅程，中間一定會有狀況及變動，邊走邊看邊調整狀態，才是『行樂』最真實的樣子。」

至於整個企劃的成本部分，易桀齊坦言：「由於企劃剛起步，加上每個城市的旅行花費都因當地物價而異，成本部分目前沒有實際估算，但肯定是一筆『會痛但值得』的預算！」儘管如此，他仍不計成本及代價堅持進行計畫，以持續「長跑」的方式分攤成本花費，並採取精簡專業團隊、自己扛器材的「輕裝上陣」模式來控制預算，他笑說：「就當作是投資自己，絕對值得！」

更多FTNN新聞網報導

張學友巡演結束！認「暫時失業了」 罕見回應欠債傳聞

惡臭酸民惹不起？微博爆「藝人逃難潮」趙露思註銷3000萬微博、梁靜茹改跳小紅書

梁靜茹微博無預警關閉！傳〈可惜不是你〉惹到習近平？公司駁斥喊告

