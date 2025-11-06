幫待、失業民眾學一技之長 桃園「失業者職業訓練班」招收120人
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府就業職訓服務處今年度第3梯次「失業者職業訓練班」，將開設「男女快剪造型班」等4班、每班招收30人，預計11月下旬開課，希望協助待業、失業民眾學得一技之長，即起開放報名。
4班分別是「男女快剪造型班」、「AI OFFICE應用與ERP系統實務班」報名到14日止，以及「烘焙麵食小吃技能班」、「AutoCAD&Solidworks電腦製圖訓練班」分別報名到17日、18日止，上課時數為201小時到222小時不等，民眾可洽就職處公告的辦訓單位或「台灣就業通」網站(https://its.taiwanjobs.gov.tw/Course/)報名。
就職處表示，想要報名參加失業者職業訓練的民眾，須年滿15歲以上且未加保勞工保險(若勞保投保於工會者，須切結參訓期間確無工作)；符合勞動部勞動力發展署「免費參訓對象及資格證明文件一覽表」的失業者包括中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等，可免費參加職業訓練，一般身分民眾則可補助80%費用。
另，符合「就業保險法」、「就業促進津貼實施辦法」、「促進新住民就業補助作業要點」的適用對象，參加職訓後可再申請「職業訓練生活津貼」，每月將按最低工資60%發給。
