幫忙剪髮? 女搭捷運亮剪刀引恐慌

台北捷運板南線忠孝新生站十五日下午發生一名詹姓女乘客在車廂持剪刀問剪髮，隨即引發旅客恐慌，警消後續到場將精神狀況不穩的詹女強制送醫。（記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟∕台北報導

台北捷運板南線忠孝新生站十五日下午二時四十一分，發生一起旅客恐慌事件。一名五十一歲詹姓女乘客在列車車廂內，持加裝護套的剪刀詢問鄰座兩名女性旅客「是否需要剪頭髮」，此舉嚇壞在場乘客並引發騷動。捷運警察隊接獲通報後立即趕赴現場，迅速控制局面，確認無人受傷，並將持剪刀女子帶下列車。該名女子後經救護人員評估，已強制送醫，兩名受驚旅客暫不提出告訴。

警方調查，該名詹姓女子於西門站上車，搭乘藍線往南港方向行駛。列車行經忠孝新生站時，她突然取出隨身攜帶且加裝護套的剪刀，主動靠近鄰座兩名女乘客，並詢問是否要幫忙剪髮。突如其來的舉動使車廂內氣氛瞬間緊繃，其他乘客見狀紛紛走避，兩名被詢問的女乘客驚嚇之餘，立即透過站內保全人員向捷運警察求助。

捷運警察隊在接獲通報後，迅速派員抵達忠孝新生站。先確認現場無任何人受傷，隨即將持剪刀的詹姓女子帶下列車。由於該女子疑似精神狀況不穩、語無倫次，警方在處理時格外謹慎。經救護人員現場評估後，依相關規定將她強制送醫。兩名受影響的女乘客在警方協助下完成初步說明，她們表示雖受到驚嚇，但暫不提出刑事告訴。