「幫我挑顆高麗菜」 新北買菜婦「無影手」秒偷菜攤5千元

記者莊淇鈞／新北報導

買菜婦請老闆挑高麗菜。（圖／翻攝臉書爆料公社）

新北市永和區溪洲市場內，這禮拜二（2日）上午11時許，1名婦人到其中1家菜攤藉口買菜，先向菜攤老闆表示：「幫我挑顆高麗菜」，然後趁著老闆轉身挑選高麗菜時，瞬間出手秒偷走攤上包包內的現金，得手後還跟老闆話家常，直到老闆收攤時發現營業額少了5千元，調閱監視器後發現婦人的劣行，氣得將監視器畫面分享到臉書爆料公社並到到轄區派出所報案。永和警分局對此表示，已受理報案鎖定對象偵辦中。

買菜婦秒偷錢瞬間。（圖／翻攝臉書爆料公社）

根據監視器畫面顯示，這名買菜的婦人先向菜攤老闆說「幫我挑顆大的高麗菜要切半」，然後趁老闆轉身回頭拿高麗菜時，婦人瞬間秒出手，以左手偷走攤上包包內的現金，得手後馬上塞進右手掌心，之後還跟老闆話家常，然後菜也沒買迅速離開。

買菜婦秒偷錢瞬間。（圖／翻攝臉書爆料公社）

當天菜攤打烊準備收攤，在清點收入時發現少了5千元，請房東調閱監視器發現婦人的劣行，氣得將畫面分享到臉書爆料公社，並向轄區警方報案，警方獲報立即到場處置，經調閱周邊監視器，目前已鎖定涉案婦人身分，將通知其到案說明。

不良行為，請勿模仿！

