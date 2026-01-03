幫拚嘉義市長！柯文哲宣布：擔任張啓楷競選總幹事 還要Long stay

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲今（3）日前往嘉義市，為黨內徵召的嘉義市長參選人張啓楷壯聲勢。柯文哲說，他就跟張啓楷講，他就當張啓楷的選舉總幹事，他就住在這裡，至於住宿問題，「住很簡單，一個筆電，一個睡袋就夠了」。

柯文哲南下嘉義為張啓楷輔選。（圖／民眾黨）

柯文哲說，他個人對張啓楷是有很強的信心，嘉義市在整個台灣的民主政治史上就很特別的地方，因為從許世賢開始，嘉義市很容易跳脫這種傳統的政治，他本來就是一個在政治上很容易接受新的觀念、能夠接受一個非主流政黨的一種基礎，而張啓楷是台灣民眾黨目前最強的，再加一個最適當最強的候選人，所以他認為會贏，「我就跟張啓楷講，我就當你的選舉總幹事，我就住在這裡」。

張啓楷則說，今天我們做一個很重要的宣佈：柯文哲柯主席，要當啓楷的競選總幹事，而且要在嘉義Long stay。



