幫攝護腺做拉提 不傷性功能又解排尿困難
好醫師新聞網記者張本篤／台南報導
圖：歐穎謙醫師手上所拿的就是極微小的拉提器材／成大醫院提供
上了年紀的男人攝護腺肥大是比例也隨之增加，「少年放過溪、到老滴到鞋」就是指老年人因為攝護腺肥大排尿困難的窘境；不過以往藥物無效只能藉助刮除或消融甚至貴森森的達文西，還得忍受可能的性神經損傷的風險，目前有了「UroLift微創攝護腺拉提手術」新治療方案。
成大醫院泌尿部歐穎謙醫師指出，良性攝護腺肥大是中壯年到老年男性常見的下泌尿道功能障礙，因攝護腺壓迫尿道，導致排尿困難、尿流中斷及膀胱排空不全等症狀。藥物治療雖可改善部分排尿困擾，但長期阻塞可能造成膀胱功能惡化，且部分患者會出現姿勢性低血壓、性慾降低或性功能障礙等副作用。當藥物治療效果不佳時，便需評估手術介入，傳統刮除或雷射手術能有效解除攝護腺阻塞，但可能伴隨較長的住院期與恢復期出血風險，並面臨不可逆之射精功能障礙等副作用。
「UroLift微創攝護腺拉提手術」為近年引進台灣的微創治療方式，透過內視鏡從尿道進入，在攝護腺兩側放置4~6枚細小植入固定裝置，將擠壓尿道的攝護腺向外側物理性拉提固定，在不破壞任何攝護腺組織的狀態下，即可撐開並重塑尿道通暢。
手術時間約15~30分鐘，可採用靜脈鎮靜麻醉，傷口小且出血量少。約八成患者術後無須留置導尿管，並可於當天返家，其餘患者僅需短期置放導尿管，翌日移除後可返家。由於手術當下即解除攝護腺對尿道的壓迫、創造開闊通道，多數患者在短時間內即可明顯感受排尿順暢度改善。
歐穎謙醫師表示，「UroLift微創攝護腺拉提手術」具備恢復快、手術風險相對低、效果顯著及保留性功能等優點，特別適合攝護腺體積約30~80 cc且明顯排尿障礙、藥物治療效果有限或副作用顯著，以及希望快速回復工作與生活步調的中壯年男性，亦適用於高齡或合併多重慢性病、不適合長時間麻醉的患者。
臨床研究顯示，接受UroLift微創攝護腺拉提手術後，患者的國際攝護腺症狀指數（IPSS）平均改善約35~40%，最大尿流速（Qmax）提升約3~4 mL/s，排尿遲緩與解尿不乾淨等症狀顯著減輕，整體生活品質亦明顯提升。5年追蹤結果指出，多數患者能維持治療成效，5年內再治療率約10~13%，且逆行性射精與性功能影響發生率極低。
歐穎謙醫師強調，UroLift微創攝護腺拉提手術以「物理性拉開尿道、低侵入性且迅速有效」為特色，對於期望在短時間改善排尿，及需顧及工作效率與生活品質的患者，提供一項安全而實用的治療新選擇。他也提醒，若出現排尿遲緩、尿流中斷或解尿不乾淨等症狀，應及早就醫接受專業評估，避免長期攝護腺阻塞造成膀胱功能受損。
