幫新生兒剪臍帶卻剪斷手指！ 院方竟辯「孩子的手突然亂動」

大陸一名新生兒的手指被助產士剪斷。（圖／翻攝自紅星新聞）

大陸江蘇某醫院近日發生醫療意外，一名孕婦接受剖腹產手術時，助產士竟誤剪臍帶，導致新生兒左手中指被剪斷，院方不僅延遲告知家屬超過1小時，還辯稱是「孩子的手突然亂動」所致，幸好經過2次轉院，寶寶的手指已被接回。目前院方將啟動相關賠償與治療計畫，涉事助產士也已遭停職。

綜合陸媒報導，一名網友在社群平台發文稱，妻子2025年12月25日於江蘇盱眙縣人民醫院接受剖腹產手術，助產士在剪臍帶時，竟將男嬰的左手中指剪斷，更誇張的是，孩子是在上午10時30分出生，醫護人員卻在中午12時左右才告知家屬狀況。

男嬰父親表示，院方告訴他，當時因為孩子的手突然亂動，才會導致這起意外，但他無法接受這樣的說法，並氣憤道「這麼大的醫院，生孩子剪臍帶都能剪到手指，怎麼會犯這麼低級的錯誤？」

男嬰父親崩潰道，他不敢將這件事告訴妻子，只透露「孩子的手指可能傷到骨頭」。而在事發當天，新生兒經過2次轉院，最終接回了手指，相關出院記錄則顯示，孩子在入院時被診斷為「左中指單指不全切斷」。

報導指出，涉事醫院回應，已證實是助產士的錯誤，院方多次向家屬致歉，並與父母談賠償，將全力負責該新生兒的治療與康復；目前當事助產士已遭停職，待後續通報、處分結果出爐會進一步追究責任。

