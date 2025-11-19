幫李在明止血？推動「放棄上訴大庄洞弊案」 韓官員獲任命檢察長

李在明疑涉入大庄洞弊案，推動放棄上訴該案的官員，獲任命檢察長。圖為2025年9月19日，南韓總統李在明接受路透社專訪。路透社資料照



據南韓媒體今天（11/19）報導，南韓政府今天公布檢察高層人事調整，其中大檢察廳反腐部長朴哲宇，獲任命為首爾中央地檢檢察長，引起討論。由於南韓總統李在明被外界懷疑涉入「大庄洞弊案」，日前檢方高層放棄上訴該案，朴哲宇就是推動該決定的其中一人。

據《朝鮮日報》報導，南韓法務部今天公布多名檢察高層人事調動，首爾高等檢察廳次長檢察官一職，由首爾高檢監察部長鄭容煥（정용환，音譯）出任，水原高檢檢察長的位子，則由法務研修院研究委員李廷鉉（이정현，音譯）出任，光州高檢檢察長職位，由同為法務研修院研究委員的高敬淳（고경순，音譯）擔任，大檢察廳反腐部長的職務，由首爾中央地檢的檢察部長朱敏哲（주민철，音譯）接手。

廣告 廣告

這次名單中最受外界關注的，就是大檢察廳反腐部長朴哲宇（박철우，音譯），被任命為首爾中央地檢檢察長，檢方日前「放棄上訴大庄洞弊案」的決定，朴哲宇被認為參與其中。

本月7日是大庄洞弊案的最後上訴期限，但檢方高層到最後都沒有提出上訴，該弊案發生當時，南韓總統李在明就是城南市市長，各項開發案都是由城南市府決定並推動的，檢方放棄上訴的決定，遭外界質疑是避免火燒到李在明。

報導指出，本月稍早檢方審查大庄洞弊案是否上訴，中央地檢要求繼續上訴，但時任大檢察廳反腐部長的朴哲宇表示「請重新考慮」，最後促成不上訴的決定，如今他獲任首爾中央地檢檢察長，再度受到外界質疑。

更多太報報導

日方認為中國已實質禁運所有日本水產品 已出貨扇貝將被拒收

抵制日本旅遊 中資郵輪取消沖繩靠港下客

中官員「手插口袋」送日代表 日網痛罵：流氓、不裝腔作勢就活不下去