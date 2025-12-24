幫李添用現金買豪車 太子集團「豪乳助理」再度被約談

李添的貼身助理劉純妤，之前被約談時因為穿著爆乳裝成為媒體焦點。資料照。呂志明攝



北檢偵辦柬埔寨太子集團弊案，查扣集團成員名下豪車34輛，有些豪車雖然登記在集團公司或員工名下，但實際所有者，則是是太子集團在台最高領導者李添，這些豪車都是李添用現金在台灣向車商購買，經手者則是曾經造成新聞話題的李添豪乳助理劉純妤，因此今(12/24)日再度傳她到案釐清案情。

劉純妤除了幫忙李添購買豪車外，同時還幫忙處理李添及天旭的金流，檢察官為了釐清金流的問題，才會再度以被告身分傳喚到案，目前劉女仍在調查局接受偵訊，稍晚會再移送北檢接受檢察官偵訊。此外，專案小組今日還以被告身分傳喚太子旗下博弈公司「天旭國際」4名設計博奕軟體的工程師到案釐清案情。

警方今(12/24)日下午先將3名天旭工程師移送北檢複訊。呂志明攝

依照劉純妤在LinkedIn履歷中顯示，2016年她自紐西蘭奧克蘭立功大學畢業後，先待在紐西蘭工作一段時間，之後轉職至卡達航空擔任空服員，2018年進入天旭國際公司，擔任太子集團在台最高領導人、中國籍李添的貼身助理，等到離職後又介紹好友林昱妏接她的位置。

今年11月4日，由檢警調組成的專案小組，發動47路大規模搜索，拘提23人到案，其中劉純妤也在拘提名單之列，當11月5日調查局將她移送北檢時，她一身低胸內搭灰色上衣，搭配寬鬆格紋襯衫，讓豪乳露出北半球，讓現場攝影記者紛紛不自覺猛按快門。

等到檢察官諭知15萬交保後，當她交保離開見到老公在外等候，露出燦爛的笑容，再度被媒體補捉成為新聞的焦點。

