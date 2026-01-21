幫毒販男友交保驚見女兒遭偷拍 單親媽舉報：家裏還有槍

台北地檢署今日偵結，依涉犯毒品、槍砲、兒少性剝削等罪，將林男起訴，並向法院請求從重量刑並建請繼續羈押。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕新北市1名單親媽媽獨自扶養女兒，因其林姓男友涉販賣毒品，被台北地院裁定5萬元交保。沒想到，幫忙辦理交保手續時，從警方那邊得知，男友竟多次偷拍女兒洗澡，嚇得她連夜搬家，並告知檢警男友在家中密室藏槍。台北地檢署今日偵結，依涉犯毒品、槍砲、兒少性剝削等罪，將林男起訴，並向法院請求從重量刑並建請繼續羈押。

檢警去年1月間，偵辦2級毒品案件時，向上溯源，追出林男為該案藥頭之一。同年11月蒐證完成後，拘提林男到案，檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見，但院方最終裁定5萬元交保。林男同居女友來幫忙辦理交保時，卻接到警方通知要製作筆錄，後來才發現同居男友不只販毒，還長期偷拍女兒洗澡。

廣告 廣告

檢察官不服法院交保裁定，提供更多林男犯罪事證起抗告，法院審理後認定林男有羈押禁見必要，最終改裁定羈押禁見，同時也保護女子一家人安全。

檢警查扣林男手機要追查上游時，卻發現他手機中有多部偷拍影片，被害對象包含其同居女友未成年女兒的私人生活片段，甚至偷拍其洗澡時的影像，大約拍了6至7部影片，便通知其同居女友協助調查。被害少女母親為了保護女兒連夜搬家，並向檢警供稱林男還在家中藏有槍械。檢察官為了保護母女2人，趕緊通知社工緊急安置，也在屋中搜出開山刀、子彈等違禁物品。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。

林男偵訊時，坦承販售2級毒品毒品安非他命，面對偷拍一事，他則辯稱小朋友洗澡時會玩水，所以才會拍影片想要告訴女友請她注意。檢察官則認為，被害少女已經超過12歲，洗澡玩水並不會發生危險，認定為林男辯解之詞，偵訊後依違反毒品防制、槍砲彈藥刀械管制條例及涉犯兒少性剝削等罪，提起公訴。

此外，檢察官為了保護林男同居女友及其家人的安全，請求法院從重量刑並建請繼續羈押。

【看原文連結】

更多自由時報報導

陳佩琪貼搜索票未遮個資 廉政署承辦人姓名手機外洩內部炸鍋

民眾汐止購地發現涵管告新北市府提國賠 50年前老照片成關鍵

抓到了！苗栗永和山水庫遭棄置40噸垃圾 源頭是竹科電子廠

基隆狼師猥褻4名女學生 93個強制罪改無罪、利用權勢猥褻罪維持3年8月

