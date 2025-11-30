幫民眾黨小雞站台？戴錫欽：蔣萬安會慎重考慮

國民黨北市黨部主委、議會議長戴錫欽。（鄧博仁攝）

備戰2026地方大選，北市議員候選人皆在地方熱身許久，競爭激烈。國民黨北市黨部主委、議會議長戴錫欽30日表示，若各個友黨願意支持台北市長蔣萬安連任，議員候選人也認為有輔選需要的話，台北市長蔣萬安都會慎重考慮幫盟友們站台，但也需要尊重當地國民黨所提名的議員們的意見。

戴錫欽今赴台北市議會參加黨慶，他表示若民眾黨願意支持蔣萬安連任，當然樂見也非常感謝，議員候選人也認為有輔選需要的話，蔣萬安都會慎重考慮來幫民眾黨的盟友們一起站台。

廣告 廣告

他也舉例，無黨籍北市議員徐立信28日在市政總質詢問出，「幫藍白站台，那無黨阿信呢？」他再次強調無論是市黨部或市長的態度都是一樣的，只要在過去這段時間跟國民黨、台北市政府的相關政策，都能夠充分支持跟配合的話，對於輔選這件事情都會考慮，但也需要尊重當地國民黨所提名的議員們的意見。

【看原文連結】