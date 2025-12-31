幫派夥同地政士誘騙抵押房地產借貸 9人受害財損上看8千萬

刑事局偵九大隊今年獲報有黑道分子夥同地政士誘騙房地產借貸。（圖／翻攝畫面）

刑事局偵九大隊今年獲報，有太陽聯盟背景的33歲陳姓男子，涉嫌與地政士以假檢警與假投資名義，向民眾表示因涉及刑事案件，其資產須交付保管，從而獲得被害人名下金融卡與銀行帳戶，若民眾名下沒有錢，則會要求對方將房地產進行抵押，從去年6月至今年2月，總計至少有9人受害，總計財損金額高達8000萬餘元。

據了解，有太陽聯盟背景的33歲陳姓男子與46歲的林姓地政士合謀騙財，誆騙被害人交付名下金融卡及銀行帳戶，再由車手至指定地點提款；待被害人帳戶遭車手提領一空後，詐團成員再引導被害人與指定貸款仲介聯繫，由仲介找尋配合之代書及金主，向被害人進行不動產抵押借貸。

陳男等人找來13名房屋仲介，以話術要求民眾將房屋抵押「投資」，過程中並向民中收取高額手續費、仲介費、代書費等費用，平均每個仲介只要「成交」一次，就可從中抽得20至30%的費用。

警方於今年1月至6月間，陸續在台中、桃園、高雄等處查緝人頭門號商謝姓男子、金主陳姓男子、地政士林姓男子、貸款仲介吳姓男子、蔡姓女子、許姓男子以及車手頭郭姓男子等人到案，查扣贓款、大麻捲菸、對保聲明書等證物後，全案依涉嫌組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪移請台中地檢署與高雄地檢署偵辦。

刑事局呼籲，「假冒檢警」及「假投資」手法詐欺案，詐騙話術不斷翻新，除詐騙現金存款，還會誘騙設定抵押不動產借款，動輒損失大額存款又身陷鉅額負債窘境，如有接獲假檢察官及假警察等可疑電話，隨時可利用165反詐騙諮詢專線查證，刑事警察局將持續加強查緝各類詐欺及黑幫涉詐案件，以確保民眾財產不受侵害，維護社會治安。

