幫派談判翻臉！天道盟背景男「連開2槍」轟殺友棄保時捷內遭聲押

基隆市安樂區大武崙工業區日前發生一起驚悚槍擊命案。一名具天道盟同心會背景的盧姓男子（33歲），因與鄭姓友人（34歲）長期存在財務及口角糾紛，14日中午夥同林姓友人前往談判，過程中，盧男竟持槍朝鄭男連開兩槍，其中一槍擊中鄭男右胸致其死亡。盧男犯案後，將鄭男遺體棄置於工業區一輛保時捷休旅車內，隨即逃逸，但兩人馬上被警方逮捕歸案，依殺人罪嫌移送法辦，檢方向法院聲請羈押主嫌盧男。

據警方調查，盧男與死者鄭男原為同幫派好友，但近期關係惡化，積怨已深，甚至曾互相揚言要開槍。14日中午，盧男主動帶著林姓友人前往找鄭男談判，當時盧男與林男分別駕車抵達鄭男住家附近。盧男與鄭男進入車內進行協商，不料盧男卻趁隙持槍朝鄭男連開兩槍，其中一發子彈命中其右胸；犯案後，盧男將中槍的鄭男拖到後座，並將鄭男的保時捷休旅車開往大武崙工業區偏僻處棄置，讓鄭男在車內自生自滅，隨即與林男駕車逃離現場。

鄭男家屬見其遲遲未歸且車輛失蹤，心生不安報警協尋。警方循線以車追人，於15日清晨4時許在大武崙工業區尋獲鄭男車輛，但鄭男已氣絕身亡。警方隨即調閱大量監視器，鎖定盧男涉有重嫌，並於當天上午9時許，在盧男住所附近將其逮捕歸案，同時於其住家搜出犯案槍械。

經警詢偵訊，盧男坦承因與鄭男的口角衝突及財務糾紛而開槍殺人；隨行林男則供稱，談判過程中全程待在車內，對開槍行徑不知情。訊後，依涉犯殺人罪嫌，將盧男與林男移送基隆地檢署偵辦；檢方訊後，認定盧男涉犯殺人重罪，且有逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；林男因涉案程度相對較輕，被裁定6萬元交保。

