幫派靠「債務整合」詐土地、車輛 警查扣234台權利車市值破億元

刑事局查扣232台權利車。圖：讀者提供

刑事警察局調查新竹縣竹東鎮槍擊案時，發現作案及接應車輛均來自新竹縣芎林鄉某融資公司，便於今(114)年2月26日發動搜索，循線追查發現該融資公司與另4間貸款代辦公司及1間車行密切合作，以假借代辦貸款與虛構債務整合手法詐騙民眾土地及車輛，檢具事證後報請新竹地方檢察署指揮偵辦。專案小組分析通訊紀錄及資金流向，發現上述6間公司由同一組核心成員主導，並受某幫派幹部40歲吳姓男子指揮。蒐證完畢後，於7月動員超過百名警力，拘提吳男等18人到案，查扣232台權利車、現金逾180萬、鑽石、名錶等贓證物，依詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌解送新竹地檢署偵辦。檢察官訊後聲押吳姓犯嫌等18人，其中10人遭法院裁定收押禁見。

廣告 廣告

40歲吳姓主嫌被逮。圖：讀者提供

刑事局說明，以假借代辦貸款與虛構債務整合手法詐騙民眾土地及車輛，是該幫派近年重要金源。該集團詐欺手法多元，成立行銷公司、代辦貸款公司、車行及融資公司等共6間企業，分別扮演招攬、過戶、放款角色，行銷公司於網路散布廣告引流，以「債務整合」、「快速核貸」為誘因，吸引急需資金之民眾詢問，經評估被害人財力狀況後以2種方式從事詐欺犯行。

警方查扣大量贓證物。圖：讀者提供

刑事局進一步說明，若被害人可提供不動產擔保品，該集團便介紹至集團旗下融資公司，透過高額手續費、縮短還款期限等資訊落差或佯稱可向金融機構借款之名義，誘騙被害人抵押借款，致使被害人因違反契約被迫違(解)約背負鉅額違約金及債務；若被害人無法提供相關擔保品，則以信用不佳為由介紹「假購車貸款方案」，誘騙民眾申請不實購車貸款，成功核貸購車後始由融資公司出面放款，並要求將車輛讓渡予融資公司作為擔保，除了代辦公司收取高額代辦費，融資公司更無故收取高額開辦費、手續費等不合理之虛假費用，層層剝削，被害人僅能取得少額資金，還無端背負沉重車貸，陷入更加窘迫之經濟困境。此外，該集團利用旗下車行操作過戶流程，將車輛過戶至被害人名下，使車輛快速脫產成為容易藏匿與轉手的黑市「權利車」，供其牟利及所屬幫派犯案工具。

刑事局提及，全案蒐證完備後，專案小組向新竹地檢署及法院聲請拘票及搜索票獲准，於7月29日動員115名警力，同步搜索6間公司、1處幫派據點、2處權利車藏匿地及多名幹部住處，拘提吳嫌等18人到案，查扣汽車234輛，其中232輛為權利車，同時也查扣180萬9427元、手機47支、存摺23本、自然人憑證31張、K盤4組、球棒4支、帳冊7本、隨身碟16個、汽車鑰匙66支、鑽戒1個、勞力士手錶1支及相關貸款文件數批等贓證物。

刑事局指出，「權利車」亂象已從交通問題惡化為治安隱憂，該案一舉查扣232輛權利車，市值逾1億元，為國內史上最大規模的權利車查扣行動，案經新竹地檢署解除扣押後，刑事局立即協調多家融資公司及金融機構行使動產擔保權，將抵押車輛拖離幫派藏匿處，遏止大批權利車流入黑市，成功阻斷黑市供應鏈並重創幫派經濟命脈。

刑事局呼籲，民眾借貸應循正常管道，網路上如遇宣稱「快速核貸」及「債務整合」等廣告務必提高警覺，並可撥打165反詐騙專線求證，以防受騙。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

物流塞爆延遲桃園「全民安全指引」配送 線上版本這裡下載

長庚科大邀王永慶外孫女楊元寧演講 分享情緒調節與壓力管理經驗