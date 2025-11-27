幫派靠「債務整合」詐土地、車輛 警查扣234台權利車市值破億元
刑事警察局調查新竹縣竹東鎮槍擊案時，發現作案及接應車輛均來自新竹縣芎林鄉某融資公司，便於今(114)年2月26日發動搜索，循線追查發現該融資公司與另4間貸款代辦公司及1間車行密切合作，以假借代辦貸款與虛構債務整合手法詐騙民眾土地及車輛，檢具事證後報請新竹地方檢察署指揮偵辦。專案小組分析通訊紀錄及資金流向，發現上述6間公司由同一組核心成員主導，並受某幫派幹部40歲吳姓男子指揮。蒐證完畢後，於7月動員超過百名警力，拘提吳男等18人到案，查扣232台權利車、現金逾180萬、鑽石、名錶等贓證物，依詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌解送新竹地檢署偵辦。檢察官訊後聲押吳姓犯嫌等18人，其中10人遭法院裁定收押禁見。
刑事局說明，以假借代辦貸款與虛構債務整合手法詐騙民眾土地及車輛，是該幫派近年重要金源。該集團詐欺手法多元，成立行銷公司、代辦貸款公司、車行及融資公司等共6間企業，分別扮演招攬、過戶、放款角色，行銷公司於網路散布廣告引流，以「債務整合」、「快速核貸」為誘因，吸引急需資金之民眾詢問，經評估被害人財力狀況後以2種方式從事詐欺犯行。
刑事局進一步說明，若被害人可提供不動產擔保品，該集團便介紹至集團旗下融資公司，透過高額手續費、縮短還款期限等資訊落差或佯稱可向金融機構借款之名義，誘騙被害人抵押借款，致使被害人因違反契約被迫違(解)約背負鉅額違約金及債務；若被害人無法提供相關擔保品，則以信用不佳為由介紹「假購車貸款方案」，誘騙民眾申請不實購車貸款，成功核貸購車後始由融資公司出面放款，並要求將車輛讓渡予融資公司作為擔保，除了代辦公司收取高額代辦費，融資公司更無故收取高額開辦費、手續費等不合理之虛假費用，層層剝削，被害人僅能取得少額資金，還無端背負沉重車貸，陷入更加窘迫之經濟困境。此外，該集團利用旗下車行操作過戶流程，將車輛過戶至被害人名下，使車輛快速脫產成為容易藏匿與轉手的黑市「權利車」，供其牟利及所屬幫派犯案工具。
刑事局提及，全案蒐證完備後，專案小組向新竹地檢署及法院聲請拘票及搜索票獲准，於7月29日動員115名警力，同步搜索6間公司、1處幫派據點、2處權利車藏匿地及多名幹部住處，拘提吳嫌等18人到案，查扣汽車234輛，其中232輛為權利車，同時也查扣180萬9427元、手機47支、存摺23本、自然人憑證31張、K盤4組、球棒4支、帳冊7本、隨身碟16個、汽車鑰匙66支、鑽戒1個、勞力士手錶1支及相關貸款文件數批等贓證物。
刑事局指出，「權利車」亂象已從交通問題惡化為治安隱憂，該案一舉查扣232輛權利車，市值逾1億元，為國內史上最大規模的權利車查扣行動，案經新竹地檢署解除扣押後，刑事局立即協調多家融資公司及金融機構行使動產擔保權，將抵押車輛拖離幫派藏匿處，遏止大批權利車流入黑市，成功阻斷黑市供應鏈並重創幫派經濟命脈。
刑事局呼籲，民眾借貸應循正常管道，網路上如遇宣稱「快速核貸」及「債務整合」等廣告務必提高警覺，並可撥打165反詐騙專線求證，以防受騙。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年薪沒266萬別勞退自提？靠這招退休前有機會多賺690萬
報稅季延長至6月底，小資族節稅規劃成為當前財經焦點。理財專家闕又上深入分析20項節稅關鍵，提醒小資族「一個小決定可能替你省下上百萬」。他指出，每年節省1萬5千元稅金，若善用投資工具，40年後可能創造高健康2.0 ・ 1 天前
「小台積電」富邦0052拆股後恢復交易第一天！爆近27萬張大量奪成交王 吸金95億元
截至11:29，「小台積電ETF」富邦科技（0052）完成1拆7，股價從24萬多變成3萬多，今（26）日恢復交易第一天，股價最高觸及35.4元，隨後在32.33元附近震盪，上漲0.83%，成交量衝破20萬張居成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
漲瘋了！網通新股王光聖半個月狂飆47%...今再寫1345元新天價
矽光子龍頭股、網通新股王光聖（6442）今（25）日再度寫下新天價1345元，自11月12日起漲以來，半個月來狂飆43%的漲幅，在大盤氣勢正盛之際，矽光子族群也不遑多讓，包含波若威（3163）、聯亞（3081）、聯鈞（3450）、上詮（3363）、眾達-KY（4977）等個股都有超過半根漲停板的表現，成為盤面相當強勢的族群。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
驚爆鉅額違約交割！南亞科翻車噴量13萬張...記憶體3檔也入榜 這「PCB大廠」力拚守紅盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日開高走揚，最高觸27,349.73點，截至中午12點55分，仍持續走高當中，觀察盤中上市上櫃個股成交量排名...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
盤後籌碼／外資買超226億！這檔記憶體好慘 居買超榜首還重挫
美股全面收高，標普500上漲0.9%、那斯達克漲0.7%，帶動亞股投資情緒回溫。台股受到激勵，盤面氣勢強勁，加權指數終場暴漲497點收在27,409點，成交量放大至5,087億元。外資買超124億元，三大法人合計買超達226億元，終止連續賣超的低迷氣氛，激勵大盤重新站穩27400點。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 22 小時前
台積電logo大揭密！tsmc小寫意義、11個小黑點代表什麼？公司元老親自解釋
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著AI時代來臨，「護國神山」台積電（2330）營運成果更上一層樓，不只今年股價漲幅高達36%，市值更正式突破1兆美元，驚人...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
雙資強勢回補權值大復活 台股放量奪回27000點/南亞科違約風暴 極速行情下少年股神又落馬/無人機國防雙題材 雷虎漲停軍火線全面延燒｜Yahoo財經掃描
美股周二在降息預期升溫帶動下全面走高。隨著美政府關門危機落幕、零售銷售與PPI等延後公布的經濟數據顯示消費轉弱、通膨持續降溫，加上多位Fed官員釋出鴿派談話，市場押注12月再降息一碼機率升至逾8成，道瓊工業指數大漲1.43%，標普500指數漲0.91%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數小漲0.16%。個股方面，受Meta傳出洽談採用Google自研TPU晶片影響，輝達股價一度重挫逾7%，終場仍跌2.59%，壓抑科技股漲勢；相對地，Google母公司Alphabet續漲1.53%再創歷史新高，合作夥伴博通也漲1.87%。台積電ADR早盤一度大跌逾4%，盤中跌勢收斂，尾盤回到平盤，英特爾則是微升0.9%，反映市場對台積電提告前高層轉投英特爾事件的後續觀望氣氛。 亞股今日多數跟隨美股走揚。日股大漲1.85%，韓股同步勁揚2.67%；港股小幅收漲，上證綜合指數則是走弱，區域市場情緒普遍偏多。 在AI情緒回溫加持下，台股今（26）日一路震盪走高，終場大漲497.37點、收在今日最高價27409.54點，漲幅1.85%，成功收復27000點與10日線，成交值放大至5099.61億元，顯示資金回流力道強勁。權值股全面點火，台積電(2330)上漲25元收1440元，鴻海(2317)勁揚逾3%，聯發科(2454)在Google TPU與AI題材加持下攻上漲停鎖在1300元，帶動電子與AI族群人氣回籠；「小台積電」富邦科技(0052)完成一拆七後恢復交易，股價走揚，成交量爆出逾20萬張、穩坐成交王。題材股方面，軍工概念在總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算與國防部無人機採購案加持下全面點火，雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)等多檔亮燈漲停；矽光子與光通訊族群同樣強勢，波若威(3163)、光聖(6442)、聯亞(3081)等聯袂強漲，高價股力旺(3529)重返2000元大關、股王信驊(5274)收盤價再創新高，整體盤面多頭氣勢明顯轉強。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 16 小時前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 天前
南亞科爆鉅額違約交割！「記憶體大翻車」引爆市場震盪
DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司的第三起、上市櫃市場合...聯合新聞網 ・ 1 天前
台積電狂漲40元救場 台股強彈400點！熱錢跑到「這2大族群」
美國聯準會（Fed）降息預期升溫，激勵美股大漲，台股今（25）日早盤順勢強彈，一度飆升逾600點、突破27000點大關，最高衝上 27118點。不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場上漲407點（或1.54%），收在26912點，27000 點得而復失，成交量約4756億元。資金主要湧向電子權值股、具漲價題材的記憶體族群以及PCB個股。中時財經即時 ・ 1 天前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 1 天前
被動元件慘綠一片！僅1檔小兵靠業績逆襲...漲逾半根 Q3 EPS轉盈季增飆816%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（26）日在大型權值股聯發科（2454）、台積電（2330）、鴻海（2317）開高走高，以及國防軍工族群漲停衝鋒的帶動下，...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
四檔台股基金 今年淨申購破10億
據投信投顧公會統計至10月底，國內已有213檔台股主被動基金，要選出長期投資標的並不容易，許多投資人著眼於元大台灣50（0050）市值型投資，不會選股失誤錯過台股行情，今年以來不僅0050在台股ETF中淨申購第一，績效連動的0050連結基金淨申購也在台股基金領先，其餘三檔申購金額也破10億元。工商時報 ・ 6 小時前
谷歌母公司Alphabet成巴菲特第三季唯一買進股票 股價近1個月大漲逾24%勝過輝達
網路搜尋巨頭谷歌母公司Alphabet的張量處理器（Tensor Process信傳媒 ・ 20 小時前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
彰化一國中生欠高利貸3萬元 遭貼欠債海報 警介入偵辦
民視新聞／綜合報導青少年討債糾紛頻傳！彰化一名國中生欠高利貸三萬元還不出來，遭貼欠債海報，公告到電線桿上，涉嫌違反個資法及廢棄物清理法，警方已經介入偵辦；另外在台中也有青少年欠17萬債務，雙方半夜相約巷口談判，吵鬧聲驚動警方，討債這一方，還開嗆警察"辦我啊"！半夜吵鬧滋事，民眾向警方報案，員警來到超商附近巷口，沒想到這幾個年輕人，看到警方來並沒有收納，還加大音量嗆警察！事發時間就在凌晨三點多，警方接獲報案，台中市南區有人大聲喧嘩，初步調查發現是一名青少年，欠下17萬，雙方半夜協商債務，卻吵起來。台中市第三分局健康所長葉利德：「目前已帶回一名涉案男子，到案說明，持續追查另涉案兩人，並因刑法聚眾鬥毆及妨害自由罪，函請台中地檢署偵辦。」嗆警方辦我啊，這下真的被法辦。彰化一名國中生欠債不還遭對方張貼海報宣揚（圖／翻攝網路）另外，網傳在彰化也有青少年，年紀輕輕還在念國中，就欠下高利貸3萬元，遭對方張貼海報在電線桿上！芳苑分局偵查隊長張勝甥：「網傳有向錢莊借錢的部分，警方已經積極介入調查釐清，另外張貼海報的部分，目前已經違反個人資料保護法，及廢棄物清理法。」網傳一名國中男學生，簽下五天利率１０％高利貸（圖／翻攝網路）律師廖國竣：「年紀介於7歲到18歲之間，屬於限制行為能力人，所以這時候的一個借貸行為，必須要得到限制行為能力人的，法定代理人同意，它才會有效。」律師提醒，青少年間私自放款借貸，如果未獲得家長同意，借貸關係不成立，另外，五天利率10%，也可能觸犯重利罪！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：青少年討債糾紛頻傳 彰化國中生欠高利貸3萬 遭貼欠債海報 台中17萬債務談判驚動警方 更多民視新聞報導12刀刺死討債男法院認防衛過判8年半全案可上訴台男赴泰強擄24歲前女友！ 暴打恐嚇家屬撕票不滿轎車深夜炸街！ 男持滅火器狂噴 反遭球棒隊圍毆民視影音 ・ 20 小時前