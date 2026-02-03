幫浪浪火化募款千萬？「毛孩的彩虹天堂」負責人侵占爽消費遭起訴

毛孩的彩虹天堂粉絲專頁宣傳「毛孩的最後一哩路」專案。 圖：翻攝自臉書

[Newtalk新聞] 「毛孩的彩虹天堂」號稱是國內專為流浪動物提供尊嚴送行的社會企業，於2019年間推出「毛孩的最後一哩路」專案，在2年內募資獲得1025萬元，負責人林意盛遭爆涉嫌侵占其中531萬餘元，支付個人日本旅遊、百貨公司購物等花費，台北地檢署偵結，依業務侵占罪嫌起訴。

毛孩的彩虹天堂公司成立於2018年間，專為流浪犬、貓提供有尊嚴的最後送行，同時協助流浪毛孩領養、協尋，在毛孩圈小有名氣。於2019年2月推出「毛孩的最後一哩路」專案，透過「嘖嘖zeczec平台」對外宣傳募資，且成立粉絲專頁，張貼宣傳動物火化個案及募資方案。

檢調指出，毛孩的彩虹天堂負責人林意盛，針對「毛孩的最後一哩路」專案募得1025萬505元，私自挪用531萬7889元轉匯至自己銀行帳戶，用來支付日本旅遊、搭乘高鐵、UBER、超商消費、百貨公司購物、健身房等個人花費。

因毛孩的彩虹天堂粉絲專頁張貼與知名動物喪葬業者「慈成新天地」合作案例，慈成公司經他人告知後，察覺並無此事，發文澄清，由「愛爸」、「愛媽」們向台北市調查處檢舉，案情因而曝光。檢方認定，林意盛涉犯刑法第336條第2項業務侵占罪嫌，依法起訴，犯罪所得531萬7889元未扣案未發還，建請宣告沒收或追徵其價額。

