幫狗狗換飼料不能急！一次看懂為什麼換糧會讓牠們的腸胃「大崩潰」

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火報記者 張舜傑／報導

對狗狗而言，飼料是每天固定接觸的營養來源，長時間食用同一種配方後，消化系統、腸道菌叢甚至味覺偏好，都已經建立起一套穩定的運作模式，一旦突然更換成分差異較大的新飼料，身體就可能出現短暫甚至明顯的不適反應。

為什麼換個飼料，狗狗的腸胃就會出問題？

從蛋白質來源來看，有些飼料以雞肉為主，有些則使用牛肉、羊肉、鮭魚或多種肉類混合；油脂比例、纖維含量、益生菌添加、穀物種類以及其他營養補充成分也各不相同。這些變化對人類而言或許影響不大，但對狗狗的消化系統來說，卻可能是一場不小的挑戰。

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當腸道長期適應某種食物組成後，相關消化酵素與腸道菌群也會逐漸形成平衡。如果突然完全更換配方，原本穩定的消化環境便可能被打亂，進而出現軟便、腹瀉、脹氣、放屁增加等症狀。尤其是幼犬、高齡犬，以及原本就有腸胃敏感問題的狗狗，對於食物變化的反應往往更加明顯。有時甚至在換糧後一至兩天內，就能看見排便狀態明顯改變。

若直接整碗更換新飼料，狗狗不只腸胃需要適應，連氣味與口感也要重新接受。圖:istockphoto

一次全部換掉，是最常見也最容易犯的錯誤

許多飼主購買新飼料後，習慣直接將舊飼料收起來，整碗換成新配方，認為狗狗肚子餓了自然就會接受，然而，對狗狗來說，食物的改變不只是營養成分不同而已，還包括氣味、口感、顆粒大小以及咀嚼感受的全面變化。

有些狗狗面對突然出現的陌生食物時，會先抱持觀望態度，甚至刻意減少進食量；有些則因為腸胃尚未適應，出現消化不良的現象，當飼主看到狗狗拉肚子或食慾下降，又急著再更換其他品牌，反而讓腸胃承受更多壓力，形成惡性循環。

逐步轉換，才是降低風險最有效的方法

獸醫與寵物營養專家普遍建議，更換飼料時應採取循序漸進的方式，讓身體有足夠時間調整，一般而言，可先以舊飼料為主，加入少量新飼料混合餵食，之後再依照狗狗的適應情況逐步提高新飼料比例，這種做法不僅能降低腸胃刺激，也能讓腸道菌群有時間重新建立平衡。

大多數健康成犬約需七至十天左右完成轉換；若是腸胃較敏感、曾有消化問題或年紀較大的犬隻，適應期則可能需要兩週甚至更長時間，如果在提高新飼料比例後，狗狗開始出現持續腹瀉、嘔吐或明顯食慾不振，就不應急著繼續增加比例，而是暫時維持目前階段，甚至回到前一個比例，讓身體重新恢復穩定後再繼續調整。

排便狀況，其實是最直接的健康指標

許多飼主在換糧期間最在意的是狗狗有沒有把食物吃完，但事實上，比起食量變化，排便情況更能真實反映身體是否適應新配方，健康的糞便通常形狀完整、軟硬適中，排便頻率也相對穩定，如果在換糧後開始出現糞便鬆散、水分增加、排便次數變多，甚至出現黏液或異常氣味，就代表腸胃可能正面臨適應壓力。

別忽略心理因素，狗狗也需要時間接受新食物

除了生理適應之外，心理層面的接受度同樣不可忽視，狗狗的嗅覺遠比人類敏銳，牠們對食物氣味的辨識能力極強，當新飼料的肉類來源、油脂風味或加工方式與過去差異過大時，即使營養再豐富，也不一定能立刻獲得狗狗青睞。

特別是長期食用同一品牌、同一口味的犬隻，往往已經建立固定的飲食偏好，突然出現完全不同的味道與口感，自然需要更多時間接受，因此，混糧轉換的目的不只是保護腸胃，更是在幫助狗狗逐漸熟悉陌生的氣味與口感，降低排斥感與戒心。

換飼料的關鍵是讓狗狗的腸胃與心理都有足夠時間慢慢調整。圖:istockphoto

換糧不是一天完成的事，而是一場循序漸進的適應過程

許多飼主希望透過更換飼料改善毛髮狀況、控制體重、提升營養品質或解決過敏問題，但如果忽略了適應過程，再好的飼料也可能因為轉換方式錯誤而大打折扣。

狗狗的消化系統本質上追求穩定，任何突然的改變都可能造成身體負擔，當身體能夠在低壓力的狀態下逐漸接受新配方，不僅能減少腹瀉與拒食等問題，也更有機會真正發揮新飼料原有的營養價值，對狗狗而言，成功的換糧從來不是換得快，而是換得穩。