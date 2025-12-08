幫王世堅宣布選台北市長？ 選將掛合照看板
民進黨立委王世堅雖多次表明無意參選台北市長，但他的高人氣已成為民進黨台北市議員初選的強力助選員。多位綠營議員參選人紛紛掛出與王世堅同框的看板，希望借助他的高知名度提升選情。陳聖文、賴俊翰和呂瀅瀅等參選人都積極與王世堅合拍照片、拍攝影片或在宣傳材料中展示與他的關係，形成一股「打王世堅牌」的現象，顯示王世堅在綠營基層選舉中的影響力。
民進黨議員參選人陳聖文在四年後再度參選，這次特別選擇與人氣高的王世堅合作。陳聖文表示，現階段許多地方市議員候選人，無論是現任或新人，都有一定的焦慮感，因此會尋找知名度較高的人物共同掛看板。這種策略反映了基層選舉中「母雞帶小雞」的選戰模式。
除了陳聖文外，中山大同區的賴俊翰也是王世堅的重要支持對象。作為王世堅的服務處主任，賴俊翰被視為王世堅欽點的接班人。賴俊翰直言王世堅就是他的「母雞」，並表示大家都期盼王世堅能夠出來為更多人服務，因為王世堅是「最了解台北市政的男人」。
松信區的前議員呂瀅瀅也是尋求王世堅協助的參選人之一。在一段影片中，王世堅祝福他的「妹妹瀅瀅」選舉能夠從容游刃有餘。呂瀅瀅則表示，王世堅對她就像大哥一樣，她也被當成妹妹看待。在她過去擔任議員的四年期間以及離開議會後，王世堅承接了許多選民服務工作。值得注意的是，呂瀅瀅的服務處同時也是王世堅的服務處。
在街頭，賴俊翰的合照看板高高掛起，形成與另一側獨自一人的參選人朱政麒明顯對比。雖然王世堅口頭上堅稱不會參選台北市長，但他的支持者和子弟兵們的積極動作，似乎暗示著不同的可能性。
